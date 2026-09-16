"CIK hoće potpunu kontrolu izbora"

Prvo će glasovi biti prebrojani elektronskim putem, a zatim i ručno. Rezultati se, zatim, šalju u Glavni centar za brojanje u Sarajevo, koji će provjeravati da li se podudara broj glasova izbrojan na ova dva načina.

Ako ne, slijedi ponovno brojanje u CIK-ovom Centru. Sve to radi apsolutne kontrole, jer u CIK-u, očigledno, nemaju povjerenje u lokalne izborne komisije.

„Sva kontrola je u Centralnoj izbornoj komisiji, željeli smo da proces držimo u svojim rukama i rasteretimo teren, pogotovo zbog kasnih priprema i vrlo otvoreno želim govoriti o tome da znam šta su propusti. Ovo osoblje koje ćemo dobiti zna šta radi, a da komisije poprave sve ono što su prepoznale kao vlastiti nedostatak, a mi sve ono što smo prepoznali kao nedostatak u radu CIK-a“, rekla je Irena Hadžiabdić, član Centralne izborne komisije BiH.

Ako odstupanja bude više od dva odsto, a to je, na primjer 10 listića na 500 glasača, onda slijedi ponovno brojanje. U prethodnim izbornim ciklusima, prilikom utvrđivanja nepravilnosti i grešaka, ponovo se brojalo u gradskim i opštinskim izbornim komisijama.

„Da bismo utvrdili te stvarne rezultate, mi smo od CIK-a tražili saglasnost da se radi ponovno otvaranje vreća. Mi bismo zvali taj birački odbor, on bi, ukoliko je moguće dolazio na ponovno brojanje uz prisustvo GIK-a. Sada je razlika ta, ukoliko se desi da bude odstupanje ručnog brojanja i skenera, to će se raditi u Glavnom centru za brojanje“, rekao je Siniša Terzić, predsjednik Gradske izborne komisije Trebinje.

„U slučaju da smo mi utvrdili grešku, onda smo mi mogli tražiti od Sarajeva da nam dozvoli raspakivanje i brojanje. U tom slučaju, pozivamo taj birački odbor da dođe u sjedište Gradske izborne komisije i vršimo brojanje“, rekao je Željko Škondrić, predsjednik Gradske izborne komisije Prijedor.

U Koaliciji „Pod lupom“ ne vide ništa sporno. Ovo vide kao način sprečavanja manipulacija.

„Mi smatramo da je to jako dobro, zato što su se manipulacije pri unosu rezultata glasanja i pri ponovnom brojanju ili obradi protokola često dešavale u sami lokalnim izbornim komisijama“, rekao je Dario Jovanović, Koalicija „Pod lupom“.

Ako i jeste tako, teško je da iko sa sigurnošću može tvrditi da pokušaja manipulacija neće biti i u Glavnom centru za brojanje. U CIK-u vjeruju da su oni sposobniju od lokalnih izbornih komisija, iako su 20 dana pred izbore priznali da im skoro ništa ne ide po planu i da skoro ništa nije spremno za sprovođenje izbora Nemaju dovoljno obučenog kadra za sam izborni dan, pa je logično postaviti pitanje kako očekivati da ga imaju za posao ponovnog brojanja.

„Sve ono što je jednostavno i gdje oni smatraju da mogu uticati na izbore, oni su preuzeli na sebe, a s druge strane prebacuju odgovornost na lokalne izborne komisije“, rekao je Aleksandar Radeta, član Republičke izborne komisije.

Ako je suditi po onome što smo vidjeli do sada na testnom glasanju, po tome šta so danas čuli u CIK-u, optimistično bi bilo očekivati da na velikom broju biračkih mjesta neće doći do ponovljenog brojanja. Centralna izborna komisija ima obavezu da najavi kada će to biti i sa kojeg biračkog mjesta se ponovo broje glasove, a predstavnici stranaka imaju pravo da traže prisustvo tom brojanju. Inače, Glavni centar za brojanje biće u sarajevskoj Zetri, a za iznajmljivanje prostora na dva mjeseca koštaće više od 86.000 maraka.