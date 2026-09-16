Njemačka mijenja pravila za strane radnike, uključujući i one iz BiH

KRAJ ZA STANOGRADNjU STRAVE I STRUČNjAKE ZA PREVARE! Njemačka udara na gazde koje eksploatišu radnike: Ukidaju i socijalu za ljude sa poternica!

Njemačka planira da pojača borbu protiv eksploatacije stranih radnika i zloupotrebe socijalnih davanja, uz očuvanje slobodnog kretanja u EU.

Novi paket mjera predviđa bolju razmjenu podataka, zatvaranje pravnih rupa i veća ovlašćenja opština i agencije za zapošljavanje.

Predviđeno je i obustavljanje osnovnih davanja osobama za kojima je raspisan pravosnažni nalog za hapšenje.

Njemačka ministarka rada Berbel Bas izjavila je danas da ta zemlja planira da pojača borbu protiv eksploatacije stranih radnika i zloupotrebe socijalnih davanja, uz očuvanje principa slobodnog kretanja u Evropskoj uniji.

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Bas je rekla da Njemačka zavisi od kvalifikovanih stranih radnika kako bi ublažila nedostatak radne snage i da su pravila EU koja građanima Unije omogućavaju da se zapošljavaju u drugim državama članicama uz minimalnu birokratiju i dalje od velikog značaja za Njemačku.

Međutim, kako je navela, pojedinci zloupotrebljavaju ta pravila za eksploataciju ranjivih radnika i organizovane prevare i zato je novi paket mera osmišljen nakon konsultacija sa opštinama koje su ukazale na probleme.

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Prema planu, nadležni organi će unaprediti razmjenu podataka između službi kako bi lakše otkrivali i sprečavali zloupotrebe, zatvarali pravne "rupe" i poboljšali administrativnu koordinaciju.

Opštine bi trebalo da dobiju veća ovlašćenja za dijelovanje protiv takozvanih "nekvalitetnih objekata", koji se često povezuju sa prenaseljenošću ili neadekvatnim uslovima stanovanja za radnike migrante.

Savezna agencija za zapošljavanje dobiće veća ovlašćenja da poslodavce smatra odgovornim ukoliko se oslanjaju na neprijavljeni rad. Novim mjerama predviđeno je i obustavljanje isplate osnovnih socijalnih davanja osobama za kojima je raspisan pravosnažni nalog za hapšenje.