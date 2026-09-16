Žrtve se još uvijek broje: Broj poginulih u Nepalu premašio 1.400

Broj poginulih u razornim poplavama koje su 26. avgusta pogodile Nepal dostigao je 1.403, saopštila je Nacionalna uprava za upravljanje katastrofama.

Prema najnovijim podacima, 6.150 osoba se vodi kao nestalo, uključujući više od 600 stranih državljana. Na spisku nestalih koje je objavila ruska ambasada je 11 ruskih državljana.

Spasioci nastavljaju sa raščišćavanjem ruševina i poplavljenih područja. Više od 13.700 ljudi spaseno je tokom proteklih sedmica, prenosi Srna.

Velike poplave pogodile su sjeverni dio Nepala krajem avgusta. Katastrofu je izazvalo klizište u blizini kineske granice, oko 20 kilometara sjeveroistočno od graničnog prelaza Rasuvagadi.

Ogromna masa stijena i nanosa mulja kretala se brzinom većom od 70 kilometara na čas duž riječnog korita, uništavajući naselja i plaveći veliku površinu, podsjeća TASS.