Ranku Škrbiću uručena međunarodna nagrada za doprinos medicini i obrazovanju

Vršilac dužnosti rektora Univerziteta u Banjaluci Ranko Škrbić dobitnik je Globalne nagrade Fred (Global Fred Award) za međunarodni doprinos izvrsnosti, koja mu je dodijeljena za dugogodišnji rad na unapređenju međunarodne medicinske saradnje, razvoja javnog zdravlja i globalne saradnje u oblasti obrazovanja.

Nagrada je Škrbiću uručena 4. septembra u Banjaluci, tokom Foruma na visokom nivou o investicionoj i projektnoj saradnji Republike Srpske i kineskih kompanija.

Sertifikat, medalju i trofej Globalne nagrade Fred uručio mu je Vilijam Liu, suosnivač i glavni predstavnik organizacije Global Fred Award & Certification za region Kine.

Komitet za dodjelu nagrade prepoznao je Škrbićev kontinuirani angažman na unapređenju međunarodne akademske komunikacije, razvoju stručnjaka u oblasti medicine i prekograničnoj saradnji u javnom zdravstvu.

Kako je navedeno u obrazloženju, njegov rad predstavlja dugoročnu posvećenost jačanju veza između obrazovanja, medicine i javnog zdravlja na međunarodnom nivou.

Prema ocjeni Komiteta, Škrbić je ostvario značajne rezultate u oblasti medicinskih inovacija, razvoja javnog zdravlja i međunarodne obrazovne saradnje, doprinoseći većoj akademskoj razmjeni i povezivanju institucija i stručnjaka.

Svečanost dodjele održana je u okviru foruma koji je okupio predstavnike vlasti, privrede i akademske zajednice.

Među učesnicima su, kako je saopšteno, bili predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, ambasador BiH u Kini Siniša Berjan, kao i drugi predstavnici institucija i poslovne zajednice.

Forum je bio posvećen jačanju investicione, projektne i institucionalne saradnje Republike Srpske sa kineskim partnerima.

Iz organizacije koja dodjeljuje nagradu navode da Škrbićev međunarodni angažman, kao rektora Univerziteta u Banjaluci, pokazuje rastući značaj univerziteta u uspostavljanju saradnje koja prevazilazi tradicionalne akademske okvire.

Globalna nagrada Fred za međunarodni doprinos izvrsnosti dodjeljuje se pojedincima koji su, prema kriterijumima organizacije, dali značajan doprinos međunarodnoj saradnji, profesionalnom razvoju i povezivanju različitih zemalja i sektora.

Global Fred Award je međunarodna platforma koja dodjeljuje priznanja pojedincima, organizacijama i institucijama za doprinos ekonomskom razvoju, društvenom napretku, inovacijama i međunarodnoj saradnji.