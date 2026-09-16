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Penzioneri obratite pažnju: Potvrde o životu dostavljati ovjerene od ovog datuma

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16.09.2026 17:28

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Пензионери бање рехабилитација
Foto: Pexel/ Ionela Mat

Penzioneri iz inostranstva u obavezi su da dostave potvrde o životu za 2027, ovjerenu od 1. novembra do 31. decembra ove godine, navode iz Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje FBiH.

Kako su saopštili, potvrde o životu ovjerene prije 1. novembra 2026, neće se prihvatati za 2027. godinu.

Korisnici mogu obrazac Potvrde o životu preuzeti sa veb stranice Federalnog zavoda za PIO, popuniti ga i ovjeriti.

Ovjerenu potvrdu o životu potrebno je u originalu dostaviti isključivo poštom, na jednu od adresa Federalnog zavoda za PIO.

Potvrdu je potrebno dostaviti najkasnije do 31. decembra 2026. godine.

"Potvrde o životu koje nisu popunjene i ovjerene na propisan način, kao i potvrde ovjerene od institucija koje nisu nadležne za ovjeru, smatraće se neispravnim i neće biti prihvaćene. Nedostavljanje potvrde o životu dovodi do obustavljanja isplate penzije", ističu iz Federalnog zavoda za PIO.

Naglašavaju da nisu svi penzioneri u obavezi da dostave potvrdu o životu.

"Obavezu dostavljanja potvrde o životu nemaju korisnici penzije sa prebivalištem/ isplatnom adresom u Srpskoj, Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji, osim u slučajevima kada zbog nedostatka identifikacionih podataka nije moguće izvršiti provjeru i kada ih Federalni zavod za PIO o tome posebno obavijesti", poručuju iz Federalnog zavoda za PIO.

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Tagovi :

Penzioneri

Penzija

potvrda o životu

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