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Putin: Ruski narod ujedinjen, pobijediće istinske patriote

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16.09.2026 18:05

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Руски предсједник Владимир Путин разговара са вршиоцем дужности гувернера Тверске области Виталијем Корољовим током њиховог састанка у Кремљу у Москви, у уторак, 8. септембра 2026. године.
Foto: Tanjug/Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool AP

Ruski predsjednik Vladimir Putin ocijenio je da će na predstojećim izborima za Državnu dumu pobijediti istinske patriote.

"Izborni rezultati predstavljaće kolektivni odgovor onima koji žele da oslabe Rusiju, da joj oduzmu suverenitet i pravo da sama odlučuje o svojoj sudbini", istakao je Putin u obraćanju građanima Rusije uoči izbora za donji dom parlamenta, Državnu dumu.

On je naveo da će izbori pokazati da milioni ljudi stoje iza ruskih boraca i da je ruski narod ujedinjen zajedničkim vrijednostima, istorijskim sjećanjem i ljubavlju prema otadžbini.

Putin je istakao da je svaki glas važan i da učešće na izborima predstavlja kolektivni doprinos pobjedi Rusije.

Ruski predsjednik je predstojeće izbore, koji se održavaju od 18. do 20. septembra, ocijenio kao jedan od najvažnijih unutrašnjopolitičkih događaja.

"Vaš izbor i volja još jednom će pokazati da niko neće uspjeti da nas podijeli ili zastraši, niti da potkopa našu državnost i društveno-politički sistem", rekao je Putin.

Putin je istakao da će izbori biti održani u strogom skladu sa zakonom i u predviđenom roku, prenosi RIA Novosti.

"Izbori za poslanike Državne dume biće održani u strogom skladu sa zakonom i na vrijeme, kao i izbori za zakonodavne skupštine i za čelnike pojedinih regiona i organa lokalne samouprave", naveo je Putin.

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Tagovi :

Vladimir Putin

Rusija

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