Cvijanović: Uvijek smo uz narod i Republiku Srpsku

Autor:ATV redakcija
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Uvijek smo uz narod i uvijek smo uz Republiku Srpsku. To nije obični slogan ili politička parola, rekla je kandidar za srpskog člana Predsjedništva Željka Cvijanović.
"To je suština politike SNSD-a i ključ podrške koju nam narod pruža pune dvije decenije. Sada koračamo ka još jednoj velikoj, sigurnoj i ubedljivoj pobjedi. Kako u Srebrenici, u kojoj smo se danas okupili, tako i u cijeloj Republici Srpskoj", navela je Cvijanovićeva na Iksu.
Uvijek smo uz narod i uvijek smo uz Republiku Srpsku. To nije obični slogan ili politička parola. To je suština politike SNSD-a i ključ podrške koju nam narod pruža pune dvije decenije. Sada koračamo ka još jednoj velikoj, sigurnoj i ubedljivoj pobjedi. Kako u Srebrenici, u kojoj smo se danas okupili, tako i u cijeloj Republici Srpskoj.— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) September 16, 2026
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