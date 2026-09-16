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Cvijanović: Uvijek smo uz narod i Republiku Srpsku

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16.09.2026 18:42

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Цвијановић: Увијек смо уз народ и Републику Српску
Foto: ATV

Uvijek smo uz narod i uvijek smo uz Republiku Srpsku. To nije obični slogan ili politička parola, rekla je kandidar za srpskog člana Predsjedništva Željka Cvijanović.

"To je suština politike SNSD-a i ključ podrške koju nam narod pruža pune dvije decenije. Sada koračamo ka još jednoj velikoj, sigurnoj i ubedljivoj pobjedi. Kako u Srebrenici, u kojoj smo se danas okupili, tako i u cijeloj Republici Srpskoj", navela je Cvijanovićeva na Iksu.

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Željka Cvijanović

Republika Srpska

Srpski član predsjedništva BiH

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