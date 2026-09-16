Cvijanović: Uvijek smo uz narod i Republiku Srpsku

Uvijek smo uz narod i uvijek smo uz Republiku Srpsku. To nije obični slogan ili politička parola. To je suština politike SNSD-a i ključ podrške koju nam narod pruža pune dvije decenije. Sada koračamo ka još jednoj velikoj, sigurnoj i ubedljivoj pobjedi. Kako u Srebrenici, u kojoj smo se danas okupili, tako i u cijeloj Republici Srpskoj.