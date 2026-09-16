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Cvijanović sa Zuluetovom: Tehnologije u izborima ne smiju ugroziti volju birača

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16.09.2026 12:45

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић разговарала је данас у Бањалуци са шефицом Изборне посматрачке мисије ОЕБС-овог Канцеларије за демократске институције и људска права Таном де Зулуетом.
Foto: Ustupljena fotografija

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović razgovarala je danas u Banjaluci sa šeficom Izborne posmatračke misije OEBS-ovog Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava Tanom de Zuluetom o izbornom procesu.

Cvijanovićeva je ovom prilikom ukazala na ozbiljne primjedbe u vezi sa načinom i trenutkom uvođenja novih tehnologija u izborni proces.

Ona je posebno naglasila da se nova tehnološka rješenja uvode u izbornoj godini, kada je proces već u toku, što otvara ozbiljna pitanja zakonitosti, transparentnosti, spremnosti izborne administracije i zaštite tajnosti glasa.

Istakla je da podržava modernizaciju izbornog procesa, ali da tehnologija ne može biti sama sebi svrha niti smije da ugrozi temeljna načela izbora, prije svega tajnost glasa, mogućnost provjere postupka i zaštitu slobodno izražene volje birača.

Srpski član Predsjedništva BiH poručila je da osnovni cilj mora ostati transparentan, pravičan i kredibilan izborni proces, sproveden u potpunosti u skladu sa zakonom.

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Tagovi :

Željka Cvijanović

OEBS

izborne tehnologije

izbori

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