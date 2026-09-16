Nesreća u blizini aerodroma: Formirala se kilometarska kolona

Saobraćajna nesreća se dogodila u ulici Kurta Shorka u blizini Međunarodnog aerodroma Sarajevo.

Iz Operativnog centra MUP-a KS su rekli da imaju informaciju o nesreći, ali detalje još ne znaju jer su službenici tek izašli na teren.

Takođe nije poznato ima li povrijeđenih osoba niti o kojem stepenu materijalne štete je riječ.

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Čitaoci javljaju da se zbog ove nesreće formirala velika saobraćajna gužva koja se proteže sve do naselja Stup.

Iz BIHAMK-a su naglasili da na kilometarsku kolonu pored nesreće utiče i izgradnja transverzale zbog koje se saobraćaj preusmjerava sa trenutne magistrale na novoizgrađeni dio.

(RadioSarajevo)