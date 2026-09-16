Ko je iz Republike Srpske igrao fudbal sa Hašimom Tačijem?

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Hašim Tači osuđen je za ratne zločine na 25 godina zatvora, a 2015. godine političar iz Republike Srpske igrao je fudbal sa njim.

Tadašnji ministar inostranih poslova BiH, Igor Crnadak, bio je dio tima „Budućnost Evrope” u kojem je igrao i Tači, koji je u to vrijeme bio kolega po funkciji Igora Crnatka, prenosi Faktor magazin.

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