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Ko je iz Republike Srpske igrao fudbal sa Hašimom Tačijem?

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16.09.2026 14:00

Komentari:

8
Игор Црнадак, био је дио тима „Будућност Европе” у којем је играо и Хашим Тачи
Foto: Tanjug/Screenshot

Hašim Tači osuđen je za ratne zločine na 25 godina zatvora, a 2015. godine političar iz Republike Srpske igrao je fudbal sa njim.

Tadašnji ministar inostranih poslova BiH, Igor Crnadak, bio je dio tima „Budućnost Evrope” u kojem je igrao i Tači, koji je u to vrijeme bio kolega po funkciji Igora Crnatka, prenosi Faktor magazin.

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Igor Crnadak

Hašim Tači

Hašim Tači presuda

Presuda Tačiju

Komentari (8)

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