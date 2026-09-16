Dodik: Amerika u pravu - vrijeme da BiH odluči da istupi iz članstva u Međunarodnom krivičnom sudu

Autor:ATV redakcija
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Sjedinjene Američke Države su potpuno u pravu kada kažu da nijedna međunarodna institucija, pa ni Međunarodni krivični sud, ne može biti iznad suvereniteta država i da međunarodno pravosuđe ne smije služiti kao instrument političkog pritiska, rekao je predsjednik Milorad Dodik.
- Republika Srpska na to upozorava godinama i dobro zna kako izgleda kada se pravo selektivno primjenjuje, a politički interesi pokušavaju predstaviti kao nepristrasna međunarodna pravda. Zato je vrijeme da i BiH donese odluku o istupanju iz članstva u Međunarodnom krivičnom sudu i izlasku iz Rimskog statuta, na čemu insistira Republika Srpska - napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.
Republika Srpska
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Biće zanimljivo, kaže Dodik, vidjeti da li će političko Sarajevo, podržati ovaj stav američke administracije.
- Ako SAD imaju pravo da štite svoj suverenitet od institucije za koju smatraju da je prekoračila svoj mandat, onda je potpuno legitimno da i BiH istupi iz te institucije. Republika Srpska insistira da se takva odluka donese na nivou BiH. Bolja je nikakva pravda, nego nepravda - naveo je Dodik.
Sjedinjene Američke Države su potpuno u pravu kada kažu da nijedna međunarodna institucija, pa ni Međunarodni krivični sud, ne može biti iznad suvereniteta država i da međunarodno pravosuđe ne smije služiti kao instrument političkog pritiska.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 16, 2026
Republika Srpska na to upozorava…
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