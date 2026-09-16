Počinje snimanje filma "Čuvaj ga": Potresna priča o srpskoj porodici u ratnom Sarajevu

U Republici Srpskoj počinje realizacija dugometražnog igranog filma „Čuvaj ga“, reditelja Siniše Grabeža, po scenariju Marija Ćuluma i Milana Gajića, u produkciji „Maša i Taša produkcije“.

Riječ je o drami inspirisanoj istinitim događajem, koja donosi potresnu priču o srpskoj porodici koja je tokom ratnih devedesetih ostala u Sarajevu.

Film, čiji je ukupni budžet oko 1,5 miliona KM, podržao je Audio-vizuelni centar Republike Srpske sa 600.000 KM. Koproducent iz Srbije je Danijel Kovačević.

Snimanje počinje u aprilu naredne godine, a veliki dio scena biće sniman na području Sokoca.

Direktorica Audio-vizuelnog centra Republike Srpske Anja Ilić, koja je prisustvovala pres-konferenciji povodom početka realizacije projekta, istakla je:

„Radi se o važnom filmu za Republiku Srpsku, kako tematski, tako i kada je riječ o angažovanju domaćeg kadra. Potreba da se progovori o temi ovog filma došla je iz same struke, a projekat je već izašao na međunarodno tržište i prepoznat je potencijal filma.“