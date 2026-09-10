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Ovaj srpski film je kandidat za Oskara

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10.09.2026 14:43

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Овај српски филм је кандидат за Оскара
Foto: Društevna mreža X

Film "Izlet" reditelja Nenada Pavlovića, u produkciji Digimedia iz Beograda, izabran je za srpskog kandidata za 99. dodelu nagrade Američke akademije filmske umetnosti i nauke, Oskar, u kategoriji za najbolji međunarodni film 2026. godine, saopštili su producenti.

Odluku je jednoglasno donijela Selekciona komisija za izbor srpskog kandidata za nagradu Oskar.

"Izlet" će tako predstavljati Srbiju u oskarovskoj trci za 99. dodelu nagrada Američke akademije filmske umetnosti i nauke, koja će biti održana 14. marta 2027. godine u Dolbi teatru u Holivudu.

Nominacije za 99. Oskara biće objavljene 21. januara 2027. godine.

Film je baziran na istoimenom romanu čuvenog slikara, filmskog reditelja i književnika Miće Popovića iz 1957. godine.

Autorska namera filma jeste da filmskim jezikom evocira ključne epohe srpske umetnosti – književni Zenitizam, likovnu Medialu i Crni talas u domaćem filmu, kao i stvaraoce koji su ih obeležili: Miću Popovića i Živojina Pavlovića.

Jedinstven autorski i lični doprinos daju i njihovi sinovi: scenarista Jovan Popović i reditelj Nenad Pavlović. Posle trilera "Trag divljači" (2022), ovo je Nenadu Pavloviću drugi dugometražni projekat.

U "Izletu" mladi umjetnik po imenu Toma polazi na avanturističko putovanje niz reku, bežeći od totalitarnog društva i lične tragedije koja je pogodila njegovu porodicu. Tokom te mistične odiseje, Toma se suočava sa brojnim teškoćama i izazovima koje mora da prevaziđe.

Glumačku podelu filma čine Stefan Vukić, Jovo Maksić, Nenad Heraković, Radoslav Rale Milenković, Denis Murić, Radoje Čupić, Milena Pavlović, Milena Radulović, Milica Trifunović, Marija Opsenica, Elizabeta Đorevska, Antonio Scarpa, Dragan Bjelogrlić i Predrag Miki Manojlović.

Zanimljivo je i da je nakon 20-ogodišnje pauze ovo jedna od prvih filmskih uloga Saše Alija.

(telegraf)

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Film

Oskar

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