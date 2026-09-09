Uspješno završeno snimanje studentskog filma "Markova priča"

Autor:ATV redakcija
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Pala je posljednja klapa na setu kratkometražnog igranog filma "Markova priča", scenariste i reditelja Davida Jelića.
Ovaj projekat, koji je podržao Audio-vizuelni centar Republike Srpske, donosi emotivnu i snažnu priču o Marku — mladiću koji je čitav život proveo u kućnoj izolaciji.
Njegov prvi izlazak u spoljašnji svijet i susret sa nepoznatom djevojkom staviće ga pred težak izbor između lažne sigurnosti i života koji je zaista vrijedan življenja.
Glumačku ekipu predvode sjajni: Dragan Ljuština, Nikolina Friganović, Tarik Filipović, Vanja Đurišić, Dragana Marić i Nikola Krulj.
Republika Srpska
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Iza kamere stoji kreativni tim mladih profesionalaca i studenata:
Direktor fotografije: David Šipka, montažer: Dragan Majkić (kojem je ovo ujedno i diplomski film,scenografkinja: Zorana Klječanin, kostimografkinje: Dajana i Jelena Maksimović, producentkinja: Ivona Bijelić, produkcija: Kozara film.
Projekat je realizovan uz podršku AVCRS i u saradnji sa Akademijom umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci.
"Čestitamo kompletnoj ekipi na velikom trudu, radu i sjajnoj energiji na setu. Sa nestrpljenjem očekujemo postprodukciju i premijeru "Markove priče"!", navode iz Audio-vizuelnog centra Republike Srpske.
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