Minić i Cvijanović položili kamen temeljac za novi vrtić u Ugljeviku

Autor:ATV redakcija
Komentari:1
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović položili su kamen temeljac za novi vrtić u Ugljeviku.
Za novi vrtić čiji su izgradnju sa 4,5 miliona KM podržao Kabinet predsjednika Republike.
Vrtić "Duško Radović" u Ugljeviku za sada ima samo jedan objekat u kojem boravi 170 djece i listu čekanja sa više od 200 mališana, a novi objekat obezbijediće dodatnih 250 mjesta.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
1 h1
BiH
1 h0
Ekonomija
1 h0
Scena
1 h0
Gradovi i opštine
2 h0
Gradovi i opštine
6 h0
Gradovi i opštine
7 h0
Gradovi i opštine
7 h0
Najnovije
Najčitanije
19
41
19
36
19
25
19
15
19
13
Trenutno na programu
19:43
Sport
sportski program
19:50
Marketing
marketing
19:55
Vremenska prognoza
vremenska prognoza
20:00
Bingo, Lutrija Srbije
bingo
20:30
Bez plana
informativno politički
21:09
Bitno
informativno politički
22:20
Smtronosni tropi EP05 EP06 (12+)
serijski program