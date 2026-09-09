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Minić i Cvijanović položili kamen temeljac za novi vrtić u Ugljeviku

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09.09.2026 18:30

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић положили су камен темељац за нови вртић у Угљевику.
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović položili su kamen temeljac za novi vrtić u Ugljeviku.

Za novi vrtić čiji su izgradnju sa 4,5 miliona KM podržao Kabinet predsjednika Republike.

Vrtić "Duško Radović" u Ugljeviku za sada ima samo jedan objekat u kojem boravi 170 djece i listu čekanja sa više od 200 mališana, a novi objekat obezbijediće dodatnih 250 mjesta.

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Tagovi :

Savo Minić

Željka Cvijanović

Ugljevik

Vlada Republike Srpske

Investicije Republike Srpske

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