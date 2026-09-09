Minić i Cvijanović položili kamen temeljac za novi vrtić u Ugljeviku

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Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović položili su kamen temeljac za novi vrtić u Ugljeviku.

Za novi vrtić čiji su izgradnju sa 4,5 miliona KM podržao Kabinet predsjednika Republike. Vrtić "Duško Radović" u Ugljeviku za sada ima samo jedan objekat u kojem boravi 170 djece i listu čekanja sa više od 200 mališana, a novi objekat obezbijediće dodatnih 250 mjesta.

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