Nema aktivnih požara u Bileći, situacija stabilna

Autor:ATV redakcija
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Na području Bileće trenutno nema aktivnih požara i situacija je stabilna, izjavio je Srni komandir lokalne Teritorijalne vatrogasne jedinice Radomir Radmilović.
Radmilović je rekao da je čitava požarna linija na području sela Korita, Doluše, Brestice do magistralnog puta, a zaustavljena je i požarna linija od sela Korita prema Crnoj Gori.
"Sve je trenutno mirno", rekao je Radmilović.
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