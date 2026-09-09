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Nema aktivnih požara u Bileći, situacija stabilna

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09.09.2026 13:23

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Нема активних пожара у Билећи, ситуација стабилна
Foto: ATV

Na području Bileće trenutno nema aktivnih požara i situacija je stabilna, izjavio je Srni komandir lokalne Teritorijalne vatrogasne jedinice Radomir Radmilović.

Radmilović je rekao da je čitava požarna linija na području sela Korita, Doluše, Brestice do magistralnog puta, a zaustavljena je i požarna linija od sela Korita prema Crnoj Gori.

"Sve je trenutno mirno", rekao je Radmilović.

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Tagovi :

požar

Bileća

gašenje požara

Vatrogasci

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