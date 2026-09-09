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"Blanuša je glasao da Branko Blanuša ne bude ni kandidat, ali su ga preglasali"

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09.09.2026 14:20

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"Блануша је гласао да Бранко Блануша не буде ни кандидат, али су га прегласали"
Foto: ATV

Branko Blanuša je inače neko ko je lično glasao da Branko Blanuša ne bude ni kandidat, ali su ga jadnog preglasali, a tek će narod da ga preglasa, istakao je portparol SNSD-a Radovan Kovačević.

"Naravno da Branko Blanuša ne smije u duel sa Savom Minićem", napisao je Kovačević na "Iksu",

Kandidat SDS-a za predsjednika Srpske Branko Blanuša nije prihvatio poziv RTRS-a da se u televizijskom duelu suoči sa predsjedničkim kandidatom SNSD-a Savom Minićem.

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Branko Blanuša

Radovan Kovačević

Izbori 2026

SNSD

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