"Blanuša je glasao da Branko Blanuša ne bude ni kandidat, ali su ga preglasali"

Autor:ATV redakcija
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Branko Blanuša je inače neko ko je lično glasao da Branko Blanuša ne bude ni kandidat, ali su ga jadnog preglasali, a tek će narod da ga preglasa, istakao je portparol SNSD-a Radovan Kovačević.
"Naravno da Branko Blanuša ne smije u duel sa Savom Minićem", napisao je Kovačević na "Iksu",
Naravno da Branko Blanuša ne smije u duel sa Savom Minićem.— Radovan Kovačević (@KovacevicRaso) September 9, 2026
Branko Blanuša je inače neko ko je lično glasao da Branko Blanuša ne bude ni kandidat. Ali su ga jadnog preglasali.
A tek će narod da ga preglasa.
Kandidat SDS-a za predsjednika Srpske Branko Blanuša nije prihvatio poziv RTRS-a da se u televizijskom duelu suoči sa predsjedničkim kandidatom SNSD-a Savom Minićem.
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