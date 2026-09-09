"Blanuša je glasao da Branko Blanuša ne bude ni kandidat, ali su ga preglasali"

Branko Blanuša je inače neko ko je lično glasao da Branko Blanuša ne bude ni kandidat, ali su ga jadnog preglasali, a tek će narod da ga preglasa, istakao je portparol SNSD-a Radovan Kovačević.

"Naravno da Branko Blanuša ne smije u duel sa Savom Minićem", napisao je Kovačević na "Iksu",

Naravno da Branko Blanuša ne smije u duel sa Savom Minićem.



Branko Blanuša je inače neko ko je lično glasao da Branko Blanuša ne bude ni kandidat. Ali su ga jadnog preglasali.



A tek će narod da ga preglasa. — Radovan Kovačević (@KovacevicRaso) September 9, 2026

Kandidat SDS-a za predsjednika Srpske Branko Blanuša nije prihvatio poziv RTRS-a da se u televizijskom duelu suoči sa predsjedničkim kandidatom SNSD-a Savom Minićem.