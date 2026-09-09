Minić se rukovao sa Blanušom: I onda nama stranci pričaju o demokratiji

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Foto: Screenshot/X

Predsjednik Vlade Republike Srpske i kandidat za predsjednika Srpske Savo Minić objavio je video na društvenoj mreži Iks u kojem se rukuje sa kandidatom SDS-a za predsjednika Srpske i liderom ove partije Brankom Blanušom.

"I onda nama stranci pričaju o demokratiji", dodao je Minić u objavi na durštvenoj mreži. I onda nama stranci pričaju o demokratiji… pic.twitter.com/PuVahNRZLY — Savo Minić (@minic_savo) September 9, 2026

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