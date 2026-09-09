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Minić se rukovao sa Blanušom: I onda nama stranci pričaju o demokratiji

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09.09.2026 15:21

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Предсједник Владе Републике Српске и кандидат за предсједника Српске Саво Минић рукује са кандидатом СДС-а за предсједника Српске и лидером ове партије Бранком Бланушом.
Foto: Screenshot/X

Predsjednik Vlade Republike Srpske i kandidat za predsjednika Srpske Savo Minić objavio je video na društvenoj mreži Iks u kojem se rukuje sa kandidatom SDS-a za predsjednika Srpske i liderom ove partije Brankom Blanušom.

"I onda nama stranci pričaju o demokratiji", dodao je Minić u objavi na durštvenoj mreži.

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Branko Blanuša

Savo Minić

Republika Srpska

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