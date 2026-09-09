Nenad Radinković saslušan zbog afere ”Snimak”, uskoro optužnica za otmicu

Nenad Radinković iz Laktaša, koji je krajem jula iz Srbije izručen u BiH, početkom sedmice saslušan je u Banjaluci u vezi sa tri istrage koju vode dva tužilaštva, saznaje ATV.

Pod velikim mjerama obezbjeđenja Radinković je u ponedjeljak dovezen iz pritvora u Vojkovićima, gdje se nalazi po rješenju Suda BiH zbog sumnje da je umiješan u međunarodnu trgovinu oružjem koju istražuje Tužilaštvo BiH. U Banjaluci ga istražuju Posebno odjeljenje Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske i Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci.

Ispitan u vezi sa aferom ”Snimak”

Izvor blizak istrazi kaže da je Radinković u OJT Banjaluka ispitan u vezi sa aferom ”Snimak”, odnosno predmetom koji je formiran nakon što se u javnosti pojavio snimak na kojem stavlja kesu sa bijelim prahom pred Vladu Đajića, nekadašnjeg generalnog direktora UKC-a Republike Srpske.

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”Radinković u tom predmetu trenutno ima status svjedoka. Predmet je u fazi provjere i nije donesena naredba o sprovođenju istrage. U drugom predmetu je saslušan kao osumnjičeni za krađu kvada u mjestu Aleksići kod Laktaša, u septembru 2024. godine”, kaže izvor blizak istrazi.

Otmica učesnika emisije ”Svadba od milion evra”

S druge strane Republičko tužilaštvo Radinkovića istražuje u vezi sa otmicom Halida N, učesnika emisije ”Svadba od miilion evra”, u maju 2024. godine. Žrtva je nakon otmice odvezena na nepoznatu lokaciju gdje je bila izložena batinanju i maltretiranju, a njegovu slobodu porodica je platila 42.000 evra u kriptovalutama.

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”U tom predmetu Radinković ima status osumnjičenog i na teret mu se stavlja krivično djelo otmice i nedozvoljeno posjedovanje oružja. Istraga je u završnoj fazi i uskoro se može očekivati podizanje optužnice”, otkriva izvor ATV-a.

Bjekstvo i hapšenje u Beogradu

Prema informacijama iz istrage Radinković je osumnjičen da je, uz prijetnje smrću, oteo Halida N. i za njegovu slobodu zahtijevao isplatu od 500.000 evra u kriptovalutama. Iznos za otkup je u dva navrata smanjio, da bi posredstvom žrtvinog brata primio 42.000 evra i još 5.000 evra posredstvom treće osobe.

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U tom predmetu Radinković je određeno vrijeme proveo u pritvoru i pušten je na slobodu. U martu 2025. je izbjegao hapšenje u akciji ”Charon hitra” i nekoliko mjeseci bio u bjekstvu. Uhapšen je 24. jula prošle godine u Beogradu na osnovu međunarodne potjernice. U Srbiji je u ekstradicionom pritvoru proveo oko godinu dana i krajem jula ove godine je izručen i pritvoren u BiH.

Međunarodni šverc oružjem

Pritvor je određen na prijedlog Tužilaštva BiH koje protiv Nenada Radinkovića vodi istragu za organizovani kriminal u vezi sa trgovinom oružjem u Evropskoj uniji, otkriveno u akciji ”Charon hitra” u kojoj je učestvovao Evropol, te policije Slovenije, Francuske i Španije. U akciji je razbijen lanac krijumčara oružjem i otkriveno 25 kalašnjikova, 126 ručnih bombi, 25 kilograma municije za kalašnjikov i jedan mitraljeze. Sve detalje akcije možete pročitati ovdje.

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Presuda za kontroverznu nesreću

Radinković je domaćoj javnosti poznat po kontroverznoj saobraćajnoj nesreći u kojoj je poginuo Nikola Đurović iz Banjaluke. Zbog te nesreće Radinković je osuđen na četiri godine zatvora. Poslije presude je pobjegao u Francusku gdje je hapšen 2013. godine zbog krijumčarenja veće količine oružja. Zbog toga je osuđen na osam godina zatvora. Budući da se nije pojavio na izdržavanju kazne za saobraćajnu nesreću za njim je bila raspisana potjernica po kojoj je 2018. godine uhapšen u Briselu i izručen u BiH.