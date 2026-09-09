Presreli ga i izrešetali: Pala konačna presuda ubicama mladog vaterpoliste

Gotovo tri godine nakon ubistva mladog vaterpoliste Filipa Zeljkovića (21) na Segedinskom putu u Subotici, pravnosnažno je okončan postupak protiv Predraga Martinovića (36) i Ivana Čovića (26).

Martinović je osuđen na 20, a Čović na šest godina i šest mjeseci zatvora.

Viši sud u Subotici prvobitno je Martinoviću izrekao jedinstvenu kaznu od 20 godina, dok je Čović bio osuđen na 10 godina zatvora. Njihovi branioci potom su uložili žalbe.

Apelacioni sud u Novom Sadu odbacio je Martinovićevu žalbu kao neosnovanu, pa je 7. maja 2025. godine presuda protiv njega postala pravnosnažna. Martinović je osuđen na 20 godina zatvora zbog ubistva, nedozvoljenog držanja i prometa oružja i falsifikovanja isprava.

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Žalba Čovićevog branioca je, međutim, usvojena, a prvostepena presuda kojom je bio osuđen na 10 godina zatvora zbog ubistva i falsifikovanja dokumenata ukinuta je. Predmet je vraćen na ponovno suđenje, koje je počelo 10. septembra 2025. godine. Tokom obnovljenog postupka njegov branilac tražio je i izuzeće postupajućeg sudije.

Postupak protiv Čovića pravnosnažno je okončan 30. juna 2026. godine, kada je presuda preinačena u djelu koji se odnosi na kaznu. Za ubistvo mu je izrečeno šest godina, a za falsifikovanje isprave osam mjeseci zatvora, pa je osuđen na jedinstvenu kaznu od šest godina i šest meseci.

U kaznu će mu biti uračunato vreme provedeno u pritvoru od 30. novembra 2023. godine, potvrđeno je u Višem sudu u Subotici.

Uhapšeni u Somboru

Predrag Martinović i Ivan Čović uhapšeni su krajem novembra 2023. godine u Somboru. Kod njih su pronađena falsifikovana lična dokumenta, što je ukazivalo na moguću namjeru da pobjegnu u inostranstvo.

Filip Zeljković ubijen je 15. oktobra 2023. godine nakon svađe na benzinskoj pumpi na Segedinskom putu. Sukob je prerastao u fizički obračun, a potom se završio pucnjavom.

Napadači su Filipa i njegovog mlađeg brata presreli dok su se kretali prema centru Subotice i na njih otvorili vatru. Dvadesetjednogodišnji vaterpolista preminuo je na mjestu, prenosi Dnevnik.