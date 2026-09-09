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Groznica Zapadnog Nila u Srbiji: Registrovano 37 slučajeva, većina sa težim oblikom bolesti

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09.09.2026 08:06

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комарац инсект
Foto: Pexel/ Pragyan Bezbaruah

Na teritoriji Republike Srbije je, od početka sezone nadzora, 1. juna do 6. septembra registrovano ukupno 37 slučajeva oboljevanja od groznice Zapadnog Nila, od čega su 34 slučaja sa neuroinvazivnim oblikom bolesti, objavio je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Slučajevi su registrovani na teritoriji devet okruga: Grada Beograda (10 slučajeva), Južnobačkog (devet slučajeva), Šumadijskog (pet slučajeva), Srednjobanatskog (četiri slučaja), Južnobanatskog (četiri slučaja), Sjevernobanatski (dva slučaja), Zapadnobačkog (jedan slučaj), Rasinskog (jedan slučaj) i Braničevskog (jedan slučaj) okruga.

Među obolelima su 24 osobe muškog i 13 osoba ženskog pola. Prosečna starost obolelih je 66,7 godina.

Kako se zaštititi od virusa Zapadnog Nila

Groznica Zapadnog Nila je sezonsko oboljenje koje se prenosi ubodom zaraženog komarca. Glavni vektor, odnosno prenosilac virusa Zapadnog Nila je vrsta komarca koja je odomaćena i u Srbiji.

U cilju smanjenja rizika od zaražavanja virusom Zapadnog Nila, preporučuje se primjena mjera lične zaštite od uboda komaraca. To podrazumijeva upotrebu repelenata na otkrivenim delovima tela prilikom boravka na otvorenom, kao i nošenje odjeće dugih rukava i nogavica svjetle boje.

Комарац

Srbija

Koja je prosječna starost zaraženih od virusa Zapadnog Nila?

Takođe se preporučuje izbjegavanje boravka na otvorenom u periodu najintenzivnije aktivnosti komaraca, odnosno u sumrak i u zoru, kao i upotreba zaštitnih mreža protiv komaraca na prozorima, vratima i oko kreveta.

Po mogućstvu, treba boraviti u klimatizovanim prostorima i izbjegavati područja sa velikim brojem insekata, kao što su šume i močvare.

U sezoni nadzora 2026. godine, zaključno sa 3. septembrom 2026. godine, slučajevi obolijevanja od groznice Zapadnog Nila kod ljudi registrovani su u Italiji, Grčkoj, Rumuniji, Španiji, Francuskoj, Nemačkoj, Austriji, Holandiji, Hrvatskoj, Kipru i Mađarskoj.

U regionu je obolijevanje registrovano i u Severnoj Makedoniji i Albaniji. Od početka sezone transmisije 2026. godine, zaključno sa 3. septembrom, ukupno je identifikovano 135 područja zahvaćenih virusom Zapadnog Nila u 13 evropskih zemalja.

(rt balkan)

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virus Zapadnog Nila

virus

komarac

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