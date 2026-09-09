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Rubio otkrio novu strategiju Amerike u ratu protiv Irana

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09.09.2026 08:30

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Марко Рубио, амерички државни секретар Марко Рубио
Foto: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson/Tanjug

Američki državni sekretar Marko Rubio upozorio je Iran da će Sjedinjene Američke Države nastaviti da napadaju iranske naftne tankere kao odgovor na pokušaje napada na američke ratne brodove.

„Iran nastavlja da pokušava da napadne američke ratne brodove i svaki put kada to urade ili pokušaju da urade, izgubiće tankere“, rekao je Rubio novinarima tokom posjete Kolumbiji, prenio je Rojters.

Američka Centralna komanda (CENTKOM) saopštila je da su SAD uništile pet iranskih naftnih tankera kao odgovor na to što je Islamska Republika prethodnih dana dva puta gađala ratni brod američke mornarice balističkim raketama.

CENTKOM je naveo u objavi na platformi Iks da je uništeno pet naftnih tankera iz takozvane iranske „flote u sjenci“.

Ističe se da je ciljani brod američke mornarice „uspješno izbjegao pokušaje iranskih napada i nastavio patroliranje regionalnim vodama“.

„Nijedan pripadnik američkog osoblja nije povrijeđen“, naveo je CENTKOM, a prenosi Tanjug.

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Tagovi :

Marko Rubio

Iran

Amerika

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