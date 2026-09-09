Nema preživjelih: Srušio se helikopter sa medicinskim osobljem

Pet osoba, uključujući medicinsko osoblje, poginulo je u padu helikoptera sa ljekarima u Maleziji u utorak, saopštio je danas ministar zdravlja te zemlje Džulkefli Ahmad.

Ahmad je u saopštenju rekao da su, prema prvim informacijama, pilot i četiri službenika ministarstva bili u helikopteru koji se juče srušio u blizini aerodroma Long Lelang u državi Saravak, prenosi Rojters.

TRAGEDIA EN MALASIA TRAS DESPERFECTO Y DESPLOME DE UN HELICÓPTERO MÉDICO 🚁💥



Los cinco ocupantes de la aeronave, un piloto y cuatro profesionales de la salud, perdieron la vida mientras realizaban una misión humanitaria hacia zonas de difícil acceso. pic.twitter.com/5TZZZ3OEmu — News On Demand (@OnDemand_News) September 8, 2026

Prema njegovim riječima, među njima su bili jedan medicinski službenik, pomoćnik medicinskog službenika i dvije medicinske sestre na službenoj dužnosti.

Služba „letećih ljekara“ obično koristi avione za pružanje medicinske njege, hitnog transporta i kliničkih usluga u ruralnim ili izolovanim regionima.

Operacije potrage ometala je gusta magla, zbog čega je spasiocima zabranjeno da u potrazi koriste helikoptere ili avione, izjavio je policijski komesar Saravaka Mohamad Zainal Abdulah u saopštenju.

On je dodao da je mjesto nesreće u udaljenom području, do kojeg je potrebno kopnenim putem putovati deset sati.

Saravak, na ostrvu Borneo, prekrila je gusta magla koja je nastala zbog velikih šumskih požara u susjednoj Indoneziji.

Malezija je prošle nedjelje proglasila vanredno stanje u okrugu Serian u Saravaku, nakon što je zagađenje vazduha poraslo na opasan nivo, koje je kasnije ukinuto, prenosi Tanjug.