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Nema preživjelih: Srušio se helikopter sa medicinskim osobljem

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09.09.2026 07:47

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Најновија, ударна вијест
Foto: ATV

Pet osoba, uključujući medicinsko osoblje, poginulo je u padu helikoptera sa ljekarima u Maleziji u utorak, saopštio je danas ministar zdravlja te zemlje Džulkefli Ahmad.

Ahmad je u saopštenju rekao da su, prema prvim informacijama, pilot i četiri službenika ministarstva bili u helikopteru koji se juče srušio u blizini aerodroma Long Lelang u državi Saravak, prenosi Rojters.

Prema njegovim riječima, među njima su bili jedan medicinski službenik, pomoćnik medicinskog službenika i dvije medicinske sestre na službenoj dužnosti.

Služba „letećih ljekara“ obično koristi avione za pružanje medicinske njege, hitnog transporta i kliničkih usluga u ruralnim ili izolovanim regionima.

Operacije potrage ometala je gusta magla, zbog čega je spasiocima zabranjeno da u potrazi koriste helikoptere ili avione, izjavio je policijski komesar Saravaka Mohamad Zainal Abdulah u saopštenju.

On je dodao da je mjesto nesreće u udaljenom području, do kojeg je potrebno kopnenim putem putovati deset sati.

Saravak, na ostrvu Borneo, prekrila je gusta magla koja je nastala zbog velikih šumskih požara u susjednoj Indoneziji.

Malezija je prošle nedjelje proglasila vanredno stanje u okrugu Serian u Saravaku, nakon što je zagađenje vazduha poraslo na opasan nivo, koje je kasnije ukinuto, prenosi Tanjug.

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Tagovi :

pad helikoptera

Malezija

Helikopter

nesreća

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