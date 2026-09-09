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Američka vojska uništila pet iranskih tankera, Teheran odmah uzvratio

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09.09.2026 06:55

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Америчка војска уништила пет иранских танкера, Техеран одмах узвратио
Foto: Tanjug / AP / Amirhosein Khorgooi

Američka vojska saopštila je da je u utorak uništila pet iranskih naftnih tankera nakon novih raketnih napada na njene ratne brodove, dok je Iran potom gađao američke ciljeve u Jordanu.

Prema navodima američke vojske, Iran je nakon tih udara ispalio projektile prema američkim ciljevima u Jordanu. Jordanska vojska saopštila je da je njena protivvazdušna odbrana presrela 18 balističkih projektila usmjerenih prema njenoj teritoriji, dok su još dva pala na nenaseljena područja. Vlasti u Amanu navele su da nema izvještaja o žrtvama.

U isto vrijeme, administracija predsjednika Donalda Trampa pojačala je pritisak na Teheran i novim sankcijama usmjerenim na dodatne dijelove iranske avio-industrije. Mjere obuhvataju više od dvije desetine komercijalnih i privatnih avio-kompanija, kao i strane teretne prevoznike, u pokušaju daljnje izolacije Irana od preostalih trgovinskih partnera.

Vašington i Teheran istovremeno pokušavaju da nametnu kontrolu nad Hormuškim moreuzom, kroz koji je prije početka rata prolazila oko petina svjetske nafte. Rast cijena energenata dodatno opterećuje Trampa i Republikansku stranku uoči novembarskih izbora, a cijena barela nafte „Brent“ u utorak je nakratko dostigla 99,46 dolara.

Državni sekretar Marko Rubio rekao je da američki odgovori neće izostati. On je novinarima tokom posjete Kolumbiji poručio:

„Iran i dalje pokušava da gađa američke ratne brodove. I svaki put kada to urade ili pokušaju da urade, izgubiće tankere. Mislim da ćete to ponovo vidjeti danas.“

Američka Centralna komanda saopštila je da su pogođeni tankeri „Kivik“, „Čarminar“, „Horajzon 1“ i „Rijesko“ u Omanskom zalivu, kao i brod „Derja“ kod ostrva Harg u Hormuškom moreuzu. Navodi se da su posade pet plovila prije napada dobile upozorenje da napuste brodove, piše AP.

Stručnjak za Iran Deni Citrinovič upozorio je da ovakvi uzvratni udari povećavaju rizik od dalje eskalacije i dodatnog udara na globalnu ekonomiju.

Poručio je:

„Ne postoji vojno rješenje za problem Hormuškog moreuza.“

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Tagovi :

Iran

Hormuški moreuz

Amerika

tanker

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