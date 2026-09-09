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Užas u Slatini: Muškarac ubio ženu, odmah uhapšen

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09.09.2026 07:47

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Ужас у Слатини: Мушкарац убио жену, одмах ухапшен
Foto: Envato/travelarium

Muškarac je oštrim predmetom ubio žensku osobu u Slatini. Prema informacijama koje je objavila PU virovitičko podravska, zločin se dogodio u utorak 8. septembra oko 22 sata.

Osumnjičeni muškarac zatečen je na mjestu događaja te je odmah uhapšen i priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.

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Na mjestu događaja provodi se uviđaj kojim rukovodi dežurna zamjenica Županijskog državnog tužilaštva u Bjelovaru u saradnji s policijskim službenicima Policijske uprave virovitičko-podravske.

Kriminalističko istraživanje je u toku.

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Tagovi :

Ubistvo

Slatina

Hrvatska

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