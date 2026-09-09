Nevjerovatno otkrića iznad južnog pola: Saturn ne prestaje da iznenađuje naučnike

Naučnici su iznad južnog pola Saturna otkrili ogroman desetostrani obrazac u oblacima amonijaka, a pojava je uočena nakon novih posmatranja svemirskim teleskopom Habl 2023. godine.

Španski tim istraživača objavio je da je riječ o vrtložnom i nestabilnom dekagonu koji je vjerovatno veći od poznatog heksagona na sjevernom polu Saturna, zabilježenog još tokom misija NASA-inih Vojadžera osamdesetih godina.

Naučnici pretpostavljaju da se nova formacija razvila između 2017. i 2023. godine, kada je južni pol planete bio nagnut od Zemlje i izvan vidokruga posmatranja.

Formacija je i dalje možda u razvoju, a jedna njena stranica već premašuje 16.700 kilometara. Prema navodima autora studije, ovo otkriće je važno jer pokazuje da „jedinstveni“ heksagon nije tako neobičan kao što se ranije mislilo.

Rezultati su objavljeni u časopisu „Sajens advansis“. Istraživači navode da planete Sunčevog sistema s atmosferom imaju poremećaje koji stvaraju talase, ali samo Saturn takve pojave oblikuje u poligone, geometrijske forme omeđene pravim linijama.

Obe strukture nalaze se na mlaznim strujama, ali se razlikuju po ponašanju. Heksagon je gotovo nepomičan, dok se dekagon pomjera prema istoku brzinom od oko 10 kilometara na čas. Li Flečer sa Univerziteta u Lesteru, koji je u sklopu studije mjerio vjetar pomoću Veri Lardž Teleskopa u Čileu, poručio je:

„Saturn i dalje ima sposobnost da nas iznenadi.“

Upoređivanjem dvije formacije na suprotnim krajevima Saturna naučnici žele bolje razumjeti vremenske obrasce na džinovskim gasovitim planetama. Agustin Sančez-Lavega naveo je da je to vrlo zanimljiv fenomen koji je izgleda jedinstven za Saturn, ali i da želimo da znamo zašto, dok ostaje nejasno hoće li dekagon opstati koliko i heksagon, koji je vidljiv više od 40 godina, prenosi Sputnjik.