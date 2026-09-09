Danas ljeto, a onda veliki preokret: Stižu kiša, grmljavina i zahlađenje

Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) objavio je vremensku prognozu za naredne dane, a prema najavama meteorologa, u BiH slijedi drastična promjena vremenskih prilika.

Danas do 36 stepeni

Danas se očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast naoblake tokom dana. U poslijepodnevnim satima su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar će biti slab do umjeren, južnog i jugozapadnog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 14 do 20 stepeni, na jugu do 24, dok će dnevna temperatura iznositi između 28 i 34 stepena, a na jugu i sjeveru lokalno može dostići 36 stepeni.

Sutra stižu pljuskovi

Sutra se u centralnom dijelu očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, dok će u Hercegovini biti pretežno sunčano.

Kiša i pljuskovi očekuju se na sjeverozapadu BiH, a poslijepodne i ponegdje u centralnim i istočnim područjima.

Vjetar će na jugu biti slab, južnog i jugozapadnog smjera, dok će u ostalim krajevima puhati sjeverni i sjeveroistočni vjetar.

Jutarnja temperatura biće od 14 do 20 stepeni, na jugu do 24. Dnevna temperatura u Krajini kretaće se od 16 do 22 stepena, u ostatku BiH od 24 do 30, dok će u Hercegovini dostizati 35 stepeni.

U petak, 11. septembra, očekuje se pretežno oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Vjetar će na sjeveru BiH biti slab do umjeren, sjevernog i sjeverozapadnog smjera, dok će u ostatku zemlje puhati južni i jugozapadni vjetar.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od 13 do 19 stepeni, na jugu do 24. Dnevna temperatura u Krajini biće od 15 do 20 stepeni, u ostatku Bosne od 24 do 30, a u Hercegovini do 34 stepena.

U subotu još hladnije

Prema prognozi FHMZ-a, u subotu, 12. septembra, očekuje se oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Duvaće će slab sjeverni i sjeveroistočni vjetar.

Jutarnja temperatura biće od 12 do 18 stepeni, na jugu do 23, dok će dnevna iznositi između 14 i 20 stepeni, a na jugu do 26 stepeni.

Prema najavama, tako će nakon niza toplih dana uslijediti osjetnija promjena vremena, posebno tokom petka i subote, kada se očekuju pad temperature, kiša, pljuskovi i grmljavina, prenosi Kliks.