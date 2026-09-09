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U Srpskoj rođeno 36 beba

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09.09.2026 07:46

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Беба
Foto: pexels/Vika Glitter

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 36 beba, 21 djevojčica i 15 dječaka.

Najviše beba rođeno je u Banjaluci - 11, potom u Doboju osam, u Zvorniku, Bijeljini i Gradišci po tri, te u Prijedoru, Foči, Nevesinju i Istočnom Sarajevu po dvije, rečeno je Srni u porodilištima.

U Banjaluci je rođeno sedam djevojčica i četiri dječaka, u Doboju tri djevojčice i pet dječaka, u Zvorniku dvije djevojčice i dječak, u Bijeljini tri djevojčice, u Gradišci djevojčica i dva dječaka, u Prijedoru dvije djevojčice, a u Foči, Nevesinju i Istočnom Sarajevu po jedna djevojčica i jedan dječak.

U trebinjskom porodilištu u protekla 24 časa nije bilo porođaja, prenosi Srna.

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rođene bebe

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