Pogledajte kako teče izgradnja dodatne trake na putu kod Sokoca

Autor:Stevan Lulić
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Izgradnja dodatne trake za spora vozila na dionici magistralnog puta Podromanija - Sumbulovac uveliko je u toku i teče predviđenom dinamikom.
U toku su radovi miniranja pošto je teren takav da nisu mogući klasični iskopi takozvanim štemanjem.
Ova dionica, na kojoj su radovi trenutno u toku, duga je oko 1.800 metara, a mašine su svaki radni dan na terenu, i trenutno radnici nemaju problema.
Investitor ovog projekta su "Putevi Republike Srpske", dok je firma "Romanijaputevi" izvođač, a nadzor vrši kompanija "Radić" iz Istočnog Sarajeva.
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