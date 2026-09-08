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Pogledajte kako teče izgradnja dodatne trake na putu kod Sokoca

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08.09.2026 19:43

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Изградња додатне траке на путу код Сокоца
Foto: ATV

Izgradnja dodatne trake za spora vozila na dionici magistralnog puta Podromanija - Sumbulovac uveliko je u toku i teče predviđenom dinamikom.

U toku su radovi miniranja pošto je teren takav da nisu mogući klasični iskopi takozvanim štemanjem.

Ova dionica, na kojoj su radovi trenutno u toku, duga je oko 1.800 metara, a mašine su svaki radni dan na terenu, i trenutno radnici nemaju problema.

Investitor ovog projekta su "Putevi Republike Srpske", dok je firma "Romanijaputevi" izvođač, a nadzor vrši kompanija "Radić" iz Istočnog Sarajeva.

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Tagovi :

Sokolac

Putevi Republike Srpske

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