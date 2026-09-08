Pogledajte kako teče izgradnja dodatne trake na putu kod Sokoca

Izgradnja dodatne trake za spora vozila na dionici magistralnog puta Podromanija - Sumbulovac uveliko je u toku i teče predviđenom dinamikom.

U toku su radovi miniranja pošto je teren takav da nisu mogući klasični iskopi takozvanim štemanjem.

Ova dionica, na kojoj su radovi trenutno u toku, duga je oko 1.800 metara, a mašine su svaki radni dan na terenu, i trenutno radnici nemaju problema.

Investitor ovog projekta su "Putevi Republike Srpske", dok je firma "Romanijaputevi" izvođač, a nadzor vrši kompanija "Radić" iz Istočnog Sarajeva.