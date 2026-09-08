Ovaj kvar može uništiti motor za samo nekoliko sekundi, a vozači ga ne primijete

Mokri zupčasti kaiš radi unutar motora i stalno je u kontaktu s uljem. Takvo rješenje trebalo je smanjiti trenje i buku, ali kod određenih motora materijal kaiša s vremenom može početi pucati i raspadati se.

Sitne čestice tada dospijevaju u ulje i mogu začepiti sito uljne pumpe. Posljedica je pad pritiska i nedovoljno podmazivanje ključnih dijelova motora.

Problem je što automobil do tog trenutka može raditi potpuno normalno. Kada se upali crvena lampica pritiska ulja, situacija već može biti ozbiljna. Nastavak vožnje može dovesti do oštećenja ležajeva, turbine ili čak kompletnog motora.

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Među poznatijim primjerima su pojedini Ford 1.0 EkoBost motori te ranije generacije 1.0 i 1.2 PjurTek motora u automobilima marki Pežo, Citroen, DS i Opel.

Zato je kod polovnog automobila važno provjeriti servisnu historiju, stanje kaiša i koristiti isključivo ulje odgovarajuće specifikacije. Preventivni pregled može biti višestruko jeftiniji od popravke motora nakon ozbiljnog kvara.

Najvažnije pravilo je jednostavno: ako se tokom vožnje pojavi crvena lampica ulja, motor treba što prije ugasiti i pozvati pomoć, umjesto da se nastavi vožnja, piše Oslobođenje.