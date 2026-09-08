Gori Lipa, nepristupačan teren otežava gašenje

Autor:ATV redakcija
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Požar je danas zahvatio šumu na lokalitetu Lipa između Osmaka i Šekovića, ali nepristupačan teren onemogućava gašenje, rečeno je Srni u vatrogasnoj jedinici Osmaci.
Vatrogasci navode da su izlazili na teren ali ističu da se ne može prići lokaciji gdje bukti vatra.
Kako je navedeno, gori nisko rastinje i šuma, ali kuće, koje su odatle udaljene desetak kilometara nisu ugrožene.
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