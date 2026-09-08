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Gori Lipa, nepristupačan teren otežava gašenje

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08.09.2026 21:34

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Foto: Pexel/ Bjørn Nielsen

Požar je danas zahvatio šumu na lokalitetu Lipa između Osmaka i Šekovića, ali nepristupačan teren onemogućava gašenje, rečeno je Srni u vatrogasnoj jedinici Osmaci.

Vatrogasci navode da su izlazili na teren ali ističu da se ne može prići lokaciji gdje bukti vatra.

Kako je navedeno, gori nisko rastinje i šuma, ali kuće, koje su odatle udaljene desetak kilometara nisu ugrožene.

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Tagovi :

požar

Osmaci

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