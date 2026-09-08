Ugašen požar u selu Korita

Autor:ATV redakcija
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Bilećki vatrogasci ugasili su požar na području sela Korita i nastavljaju da prate situaciju, rekao je Srni komandir bilećke Teritorijalne vatrogasne jedinice Radomir Radmilović.
Radmilović je izrazio nadu da će požarne linije ostati mirne.
On je dodao da situaciju na požarištu prate i mještani.
Situacija sa požarom u selu Korita bila je teška proteklog vikenda, kada se vatra proširila na sve strane prema zaseocima Hodžići, Doluše i Brestice.
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