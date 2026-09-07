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Vatra se ponovo razbukatala i približila manastiru Vozućica

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07.09.2026 20:36

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Ватра се поново разбукатала и приближила манастиру Возућица
Foto: Tanjug/AP

Šumski požar u blizini manastira Vozućica u poslijepodnevnim časovima ponovo se razbuktao i došao do samog manastira, ali su vatrogasci uspjeli da zaustave širenje vatre, rekao je Srni protojerej-stavrofor Zoran Živković.

"Manastir trenutno nije ugrožen, ali je bio danas kada se ponovo pojavio i vatra došla skoro do samog manasitra", naveo je otac Živković.

On je ispričao da su vatrogasci i 15-ak mještana koji su se odazvali na njegov poziv danas oko 15.00 časova uspjeli da lokalizuju požar, ali da se vatra ponovo razbukatala.

"Požar je lokalizovan pred samu noć. Dimi se još, ali mještani će obilaziti, a i vatrogasci će biti sa nama u kontaktu i spremni da reaguju", dodao je otac Živković.

Požar je juče zahvatio šumu u blizini manastira Vozućica, a na terenu su bili policija, vatrogasci, šumari i lokalno stanovništvo.

Manastir Vozućica pripada Mitropoliji dabrobosanskoj Srpske pravoslavne crkve. Posvećen je Svetoj Trojici, a izgrađen je u 14. vijeku kao zadužbina srpskog kralja Dragutina.

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Manastir Vozućica

požar

gašenje požara

Bosna i Hercegovina

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