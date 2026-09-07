Grob generala Mladića prekriven vijencima

Autor:ATV redakcija
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Grob nekadašnjeg komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, generala Ratka Mladića, prekriven je brojnim vijencima i cvijećem, kao i porukama uz koje su se građani oprostili od generala.
Kao što je ATV ranije izvještavao, general Mladić sahranjen je u porodičnoj grobnici na Topčiderskom groblju u Beogradu, a naš novinarski tim pratio je njegov posljednji ispraćaj.
Po vlastitoj želji, general Mladić položen je da počiva pored svoje ćerke Ane, koja je pronađena mrtva 24. marta 1994. godine u Beogradu u 24. godini.
Podsjećamo, general Mladić preminuo je 27. avgusta u zatvorskoj bolnici u Hagu u 84. godini života, a na vječni počinak ispratili su ga članovi porodice, prijatelji i brojni poštovaoci.
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