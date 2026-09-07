Oglasio se Ekleston poslije hapšenja, milijarder objasnio otkud sačmara u avionu

Berni Eklston (95), legendarni bivši šef Formule 1, oglasio se nakon incidenta na aerodromu u Portugalu, gdje je zadržan zbog sačmarice koju je imao sa sobom.

Nakon što su mediji objavili da je uhapšen, Eklston je za "Daily Mail" objasnio šta se dogodilo. Priznao je da je putovao sa oružjem bez odgovarajuće dokumentacije, navodeći da ga je iz Švajcarske ponio u Portugal zbog gađanja glinenih golubova.

Eklston je rekao da je na aerodromu satima bio zadržan i postupanje portugalske policije opisao kao "beskrajno maltretiranje".

"Imao sam pušku koju sam donosio iz Švajcarske u Portugal za gađanje glinenih golubova. Jednostavno je tako. Imam oružje kod kuće koje ima dozvolu", rekao je Eklston.

Njegova supruga Fabijana Flosi sada pokušava da riješi nastalu situaciju i spriječi ozbiljnije posljedice po britanskog milijardera.

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"Prošli smo carinu po dolasku ovdje – poznajem momke tamo – i sve im je bilo u redu. Nema problema. Onda je policajac kasnije zatražio da pretraži torbu. Pitali su me imam li 'plavu knjižicu', što je očigledno dokumentacija koja vam je potrebna, a ja sam im rekao da nikad ne putujem s takvim dokumentima, gotovo nikakvim dokumentima. Rekli su da će me uhapsiti, ali smo poslije, činilo mi se, nekoliko sati uspjeli da riješimo stvar. Sve je bilo beskrajno maltretiranje", rekao je Eklston.

Sada njegova znatno mlađa supruga radi na ovom slučaju.

"Ali čini se da se to može ispraviti. Fabi je otišla u Lisabon da preda oružje, ili plati porez ili šta god vam je potrebno da ga unesete, ili da ga na kraju predate. Rekao sam da ću i ja ići, ali nisam, kako se ispostavilo, i sedim kod kuće i čekam da se situacija riješi", otkrio je Eklston.

(Telegraf)