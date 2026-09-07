Berni Eklston uhapšen na aerodromu: Kod njega pronađena puška

Legendarni bivši vlasnik Formule 1, Berni Eklston, uhapšen je, prema napisima britanskih medija, danas, 7. septembra, na aerodromu u Portugalu u svojoj 95. godini života.

Kako javlja "The Sun", poznati biznismen i ljubitelj brzih točkova priveden je na jednom manjem aerodromu u blizini Lisabona zbog činjenice da je sa sobom nosio pušku.

Rutinska policijska operacija

I portugalski mediji su danas objavili istu informaciju, a dodaju da je Berni Eklston uhapšen tokom rutinske policijske operacije i da policija nije mogla da povjeruje kada je vid‌jela čuvenog biznismena sa puškom kod sebe.

Portugalska policija se za sada nije oglašavala povodom privođenja britanskog biznismena.

Privođen i ranije

Mediji podsjećaju da je on već privođen zbog iste stvari prije četiri godine kada je ponio pušku sa sobom u avion na letu iz Brazila do Švajcarske, prenosi Telegraf.

Former F1 boss Bernie Ecclestone arrested for 'carrying shotgun at airport' pic.twitter.com/3hZHwfPXJJ — The Sun (@TheSun) September 7, 2026

Sve to desilo se 2022. godine u Sao Paulu, ali je on tada rekao da nije bio svjestan da je puška bila kod njega u prtljagu. Dopušteno mu je da se brani sa slobode, nakon što je platio kauciju.

Tada je porekao da je bio privođen, uprkos činjenici da su brazilske vlasti objavile saopštenje u kojem je jasno bilo navedeno da je bio lišen slobode.