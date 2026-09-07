Berni Eklston uhapšen na aerodromu: Kod njega pronađena puška

Autor:ATV redakcija
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Legendarni bivši vlasnik Formule 1, Berni Eklston, uhapšen je, prema napisima britanskih medija, danas, 7. septembra, na aerodromu u Portugalu u svojoj 95. godini života.
Kako javlja "The Sun", poznati biznismen i ljubitelj brzih točkova priveden je na jednom manjem aerodromu u blizini Lisabona zbog činjenice da je sa sobom nosio pušku.
I portugalski mediji su danas objavili istu informaciju, a dodaju da je Berni Eklston uhapšen tokom rutinske policijske operacije i da policija nije mogla da povjeruje kada je vidjela čuvenog biznismena sa puškom kod sebe.
Portugalska policija se za sada nije oglašavala povodom privođenja britanskog biznismena.
Mediji podsjećaju da je on već privođen zbog iste stvari prije četiri godine kada je ponio pušku sa sobom u avion na letu iz Brazila do Švajcarske, prenosi Telegraf.
Former F1 boss Bernie Ecclestone arrested for 'carrying shotgun at airport' pic.twitter.com/3hZHwfPXJJ— The Sun (@TheSun) September 7, 2026
Sve to desilo se 2022. godine u Sao Paulu, ali je on tada rekao da nije bio svjestan da je puška bila kod njega u prtljagu. Dopušteno mu je da se brani sa slobode, nakon što je platio kauciju.
Tada je porekao da je bio privođen, uprkos činjenici da su brazilske vlasti objavile saopštenje u kojem je jasno bilo navedeno da je bio lišen slobode.
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