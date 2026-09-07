Iran upozorava Zapad: Spremni smo za odgovor ako...

Iran je spreman da reaguje ukoliko Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) usvoji antiiransku rezoluciju, rekao je danas portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei.

"Normalno je da Iran razmatra neophodne korake ukoliko evropske države i Amerika preduzmu zlonamjerne poteze", istakao je Bagei.

SAD, Njemačka, Francuska i Velika Britanija izradile su nacrt rezolucije koju razmatra Odbor guvernera IAEA i prema kojoj bi slučaj Irana bio predat Savjetu bezbjednosti, zbog navodnog neuspjeha u poštovanju obaveze neširenja nuklearnog programa.

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Bagei je taj potez ocijenio kao neracionalan i istakao da IAEA ne može da pristupi iranskim nuklearnim postrojenjima zbog vojnih akcija SAD i Izraela.

Teheran i Vašington potpisali su 18. juna memorandum o prekidu sukoba koji su počeli 18. februara. Međutim, 8. jula američki predsjednik Donald Tramp objavio je da primirje više nije na snazi i oružane snage SAD izvršile su niz udara na Iran.

Američka Centralna komanda saopštila je da su udari bili odgovor na iranske postupke protiv trgovačkih brodova u Ormuskom moreuzu. Iranske snage odgovorile su udarima na američke baze na Bliskom istoku.