Bardela i Faraž dogovorili vraćanje migranata u Francusku, uslijedio politički udar sa svih strana

Memorandum o razumijevanju o zaustavljanju migracija preko Lamanša (La Manche), koji je predsjednik Nacionalnog okupljanja Žordan Bardela u petak potpisao sa Najdželom Faražom iz britanske stranke Reform UK, izazvao je oštre reakcije francuskih predsjedničkih kandidata iz cijelog političkog spektra, piše Politiko.

Prema sporazumu, Francuska bi prihvatala migrante presretnute u Lamanšu i vraćala ih na svoju obalu. Kritičari zbog toga optužuju Bardelu, evroposlanika krajnje desnice, da pokušava da preda francuski suverenitet u pitanjima imigracije.

Sporazum bi stupio na snagu samo ako Nacionalno okupljanje i Reform UK preuzmu vlast u Francuskoj, odnosno Ujedinjenom Kraljevstvu.

Oštre reakcije političkih protivnika

Gzavije Bertran, konzervativni predsjednik regije O-de-Frans, sa čijih obala kreću brodovi sa migrantima prema Ujedinjenom Kraljevstvu, na platformi Iks (X) optužio je Bardelu da se poklonio Faražu.

Dodao je da Bardela želi da od Francuske napravi britanskog podizvođača za kontrolu granica.

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Žan-Lik Melanšon, vodeći kandidat ljevice na predstojećim izborima, izjavio je da bi Bardela od Francuske napravio britanskog vratara.

„Ovdje nije govorila Francuska, nego fašista bez ugleda i položaja“, poručio je na predizbornom skupu u subotu.

Gabrijel Atal, lider stranke Renesansa predsjednika Emanuela Makrona, rekao je da Bardela „ili ne razumije engleski, ili je šokantno slab kada treba da brani francuske interese“.

Sporazum je ironično komentarisao i Eduar Filip, vodeći kandidat desnog centra.

„Ovo nismo očekivali“, napisao je na platformi Iks.

Kritike i sa krajnje desnice

Sporazum su kritikovali i konkurenti Nacionalnog okupljanja sa krajnje desnice.

„Žordan Bardela pristaje da na našem tlu prihvati strance koje Velika Britanija ne želi“, rekao je Erik Zemur, lider antimigracione stranke Rekonkista (Reconquête).

„Savezništvo NIKADA ne smije imati bilo kakvu cijenu – a pogotovo ne na štetu integriteta naših granica i našeg naroda.“

Neizvjesnost u Nacionalnom okupljanju

Marin Le Pen, predsjednička kandidatkinja Nacionalnog okupljanja, za sada se nije oglasila.

Odnosi između nje i Bardele postali su napeti otkako je sud u julu smanjio kaznu Le Pen zbog pronevjere sredstava Evropske unije i tako joj omogućio kandidaturu.

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Prije te odluke očekivalo se da će kandidat stranke na izborima sljedeće godine biti Bardela.

Faraž je prošlog mjeseca najavio da će, ako bude izabran, pokrenuti „najveću vojnu operaciju u Lamanšu od Drugog svjetskog rata“ radi presretanja brodova i vraćanja migranata na francusku obalu.

Međutim, osoba bliska Marin Le Pen izrazila je sumnju u taj plan. U razgovoru za Politiko, pod uslovom anonimnosti, taj izvor je upitao:

„Zašto bi ih vraćali u Francusku ako nisu Francuzi?“

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