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Otkriveno šta su Kušner i Vitkof ponudili Zelenskom i sve je sada pat pozicija

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07.09.2026 14:35

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Откривено шта су Кушнер и Виткоф понудили Зеленском и све је сада пат позиција
Foto: Tanjug/AP/Efrem Lukatsky

Specijalni američki izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner predstavili su tokom sastanka sa ukrajinskom stranom u Kijevu u nedjelju ažurirane verzije prethodnih američkih mirovnih predloga, prenio je Fajnenšel tajms pozivajući se na svoje izvore.

Prema njihovim tvrdnjama, glavno neslaganje je i dalje pitanje teritorije.

Kako prenosi FT, u revidiranim predlozima ažurirane su promjenljive okolnosti, a američki izaslanici nisu ponudili mnogo novih ideja, već su pokušali da ožive prethodne predloge i smanje razlike u stavovima Kijeva i Moskve.

Ključno neslaganje i dalje je teritorija Donbasa, na koju Rusija polaže pravo i kontroliše oko 75 odsto teritorije, ali i za koju je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski više puta rekao da neće biti ustupljena Rusiji, kao ni bilo koja druga ukrajinska teritorija koju kontrolišu ruske trupe.

Tokom sastanka, obe strane složile su se da je malo vjerovatno da će se rat završiti prije zime, a američki izaslanici govorili su o načinima na koje može da se pomogne Ukrajini tokom predstojeće zime.

Kušner i Vitkof su Zelenskom poručili da vjeruju da može da se postigne određeni napredak prije zime, prenosi Tanjug.

Zelenski je nakon sastanka rekao da je tema sastanka bilo pitanje teritorija, ali i naglasio da to treba da se riješi "na nivou lidera".

Kušner je rekao da se Sjedinjene Američke Države nadaju obnavljanju pregovora između Rusije, Ukrajine i SAD, koji su zastali od početka rata u Iranu u februaru ove godine.

Kušner i Vitkof su u subotu razgovarali sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i njegovim timom u Moskvi, nakon čega su u nedjelju otputovali u Kijev na sastanak sa Zelenskim i njegovim timom.

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Tagovi :

Džared Kušner

Stiv Vitkof

Volodimir Zelenski

Ukrajina

pregovori

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