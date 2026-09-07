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Kremlj: Moguć novi razgovor Putina i Trampa nakon posjete Vitkofa i Kušnera

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07.09.2026 12:48

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Кремљ: Могућ нови разговор Путина и Трампа након посјете Виткофа и Кушнера
Foto: Tanjug / AP / Alexander Zemlianichenko

Kremlj ne isključuje mogućnost novog razgovora ruskih i američkih lidera Vladimira Putina i Donalda Trampa nakon putovanja američkih pregovarača u Kijev, izjavio je novinarima portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov.

Ne isključujemo mogućnost telefonskog razgovora između predsjednika nakon putovanja američkih pregovarača. Blagovremeno ćemo vas obavijestiti o tome kada i da li će se ovaj razgovor održati - najavio je Peskov.

Razgovori specijalnog predsjedničkog izaslanika SAD Stiva Vitkofa i biznismena Džareda Kušnera u Moskvi i Kijevu su korak ka miru, ocijenio je Peskov.

- Naravno, svaki manje ili više efikasan pokušaj je jedan mali korak ka miru. I mi zaista veoma visoko cijenimo mirovne napore američkih pregovarača - rekao je Peskov novinarima.

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Peskov je podsjetio da je ruski predsjednik Vladimir Putin "lično rekao da veoma cijeni napore predsjednika Trampa i da je zahvalan predsjedniku Trampu na njegovoj posvećenosti ovom pristupu usmjerenom ka miru".

Moskva još nema informacije o rezultatima kontakata između izaslanika američkog predsjednika Stiva Vitkofa i zeta američkog lidera Džareda Kušnera u Kijevu, dodao je on.

Peskov nije želio da komentariše prijedloge o rješenju ukrajinskog sukoba koje su američki izaslanici iznijeli tokom sastanka sa ruskim liderom.

Ruska strana ne isključuje mogućnost nastavka trilateralnih pregovora o Ukrajini, ali je prerano govoriti o vremenu i lokaciji, dodao je portparol.

Vitkof i Kušner su posjetili Moskvu 5. septembra, gdje ih je primio predsjednik Rusije Vladimir Putin, a sledećeg dana su razgovarali sa Zelenskim u Kijevu, prenosi Sputnik Srbija.

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Vladimir Putin

Donald Tramp

Stiv Vitkof

Džared Kušner

Kremlj

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