Cobi se u tajnosti oženio 17 godina mlađom pjevačicom

Slobodan Veljković i Katarina Kardoso sudbonosno „da“ izgovorili na intimnoj ceremoniji, a detalji proslave pojavili se na društvenim mrežama

Srbijanski reper i tekstopisac Slobodan Veljković, poznat pod umjetničkim imenom Cobi, vjenčao se s pjevačicom Katarinom Kardoso, koja je od njega mlađa 17 godina.

Kako pišu srbijanski mediji, par je u subotu organizirao intimno vjenčanje u jednoj vinariji u Prokuplju. Ceremonija je održana daleko od očiju javnosti, ali su snimci i fotografije kasnije dospjeli na društvene mreže.

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Mladenci su za svoj veliki dan izabrali jednostavne kombinacije. Katarina je nosila dugu bijelu vjenčanicu ukrašenu šljokicama, dok je Cobi obukao bijelu košulju i hlače.

Ljubav čuvali od javnosti

Njihova veza prvi put je privukla pažnju javnosti 2024. godine, kada je Katarina, koja nastupa kao Kat Dosa, učestvovala na takmičenju „Pjesma za Evroviziju“ s pjesmom „Tajni začin“.

Na toj pjesmi sarađivala je upravo s Cobijem i Bojanom Vunturišević.

Iako su se nakon toga pojavile brojne informacije o njihovom odnosu, njih dvoje uglavnom nisu javno govorili o vezi niti su otkrivali detalje privatnog života.

Cobi je ranije bio u vezi s blogerkom Jelenom Nikolić, dok je Katarina svoj privatni život također nastojala držati podalje od javnosti.

Život između država

Katarina Kardoso rođena je 2002. godine u Čačku, gdje je provela dio djetinjstva. Živjela je i u Portugalu te Južnoj Africi.

Njen otac je porijeklom iz Srbije, dok s majčine strane ima angolsko porijeklo.

Nakon školovanja u međunarodnoj školi u Lisabonu, preselila se u Beograd, gdje danas studira ekonomiju.

(Avaz)