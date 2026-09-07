Logo

Za kulturu u Srpskoj izdvojeno 624.200 KM: Objavljeni rezultati devet javnih konkursa

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
07.09.2026 14:32

Komentari:

2
Влада Републике Српске је највиши орган извршне власти у Републици Српској.
Foto: ATV

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske objavilo je danas, 7.9.2026. godine, rezultate osam javnih konkursa.

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske objavilo je danas, 7.9.2026. godine, rezultate osam javnih konkursa raspisanih na osnovu Pravilnika o postupku izbora i načinu sufinansiranja programa i projekata u kulturi, te rezultate Javnog konkursa za sufinansiranje projekata kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina, raspisanog na osnovu Pravilnika o kriterijumima i postupku raspodjele sredstava za sufinansiranje projekata kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina Republike Srpske.

Ukupan iznos podrške koju Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske dodjeljuje za projekte i programe u kulturi po ovim konkursima iznosi 624.200,00 KM.

Za osam javnih konkursa, koji su za prijave bili otvoreni u periodu od 2. juna do 2. jula 2026. godine, procedura izbora projekata sprovedena je na osnovu novog Pravilnika o postupku izbora i načinu sufinansiranja programa i projekata u kulturi.

Kroz pažljivo osmišljene konkurse, Ministarstvo nastavlja kontinuiranu i sistemsku podršku umjetničkom stvaralaštvu iz svih oblasti umjetnosti, kao i ustanovama, udruženjima i svim akterima koji aktivno doprinose bogaćenju i očuvanju kulturnog života Republike Srpske.

Na osnovu stručnih ocjena imenovanih komisija, izdvojeno je ukupno 574.200,00 KM za sufinansiranje projekata u okviru osam konkursa, i to:

 Javnog konkursa za sufinansiranje projekata iz oblasti muzičke i muzičko-scenske djelatnosti;

 Javnog konkursa za sufinansiranje pozorišne umjetnosti;

 Javnog konkursa za sufinansiranje projekata iz oblasti vizuelne i multimedijalne umjetnosti;

 Javnog konkursa za sufinansiranje projekata promocije kulturnog nasljeđa;

 Javnog konkursa za sufinansiranje književnih manifestacija;

 Javnog konkursa za sufinansiranje projekata kulturno-umjetničkih društava i ansambala narodnih igara i pjesama;

 Javnog konkursa za sufinansiranje izdavačke djelatnosti;

 Javnog konkursa za sufinansiranje programa rada strukovnih reprezentativnih udruženja.

Primjena novog Pravilnika, koji je usvojen u aprilu 2026. godine, donijela je značajne kvalitativne iskorake u sprovođenju ovogodišnjih konkursa. Posebno pozitivno pokazala se mogućnost direktne prijave za fizička lica u određenim kategorijama, čime je pružena direktna podrška samostalnim umjetnicima, autorima i mladim stvaraocima.

Pored navedenih osam konkursa, Ministarstvo je i ove godine pružilo podršku projektima nacionalnih manjina kroz Javni konkurs za sufinansiranje projekata kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina, za šta je izdvojeno 50.000,00 KM.

Opšti cilj svih konkursa je dugoročno unapređenje kulturne scene, jačanje kapaciteta svih subjekata u kulturi, kao i podsticanje visokog kvaliteta i raznovrsnosti umjetničke produkcije.

Ministarstvo prosvjete i kulture će i u narednom periodu nastaviti da podstiče razvoj programa i projekata u kulturi u svim dijelovima Republike Srpske.

Rezultati navedenih konkursa dostupni su na internet stranici Ministarstva prosvjete i kulture, saopšteno je iz ministarstva.

Podijeli:

Tagovi :

konkurs

Ministarstvo prosvjete

finansijska podrška

Vlada Republike Srpske

Komentari (2)

Više iz rubrike

Непрегледне колоне људи: Хиљаде грађана на сахрани генералу Младићу

Republika Srpska

Nepregledne kolone ljudi: Hiljade građana na sahrani generalu Mladiću

2 h

0
Кренула погребна поворка, на Топчидерском гробљу све спремно за сахрану генерала Младића

Republika Srpska

Krenula pogrebna povorka, na Topčiderskom groblju sve spremno za sahranu generala Mladića

2 h

4
в.д. директора УКЦ-а Републике Српске, др Никола Шобот

Republika Srpska

Šobot o posjeti generalu Mladiću: Takvi pacijenti ne mogu se liječiti u pritvorskoj jedinici

2 h

0
Патријарх Порфирије

Republika Srpska

Patrijarh Porfirije: Božiji sud je jedini konačan i pravedan

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

15

Škrbić: General Mladić zaslužuje vječno sjećanje

15

59

Novak Đoković objavio vijest koja će oduševiti sve: "Odlučio sam da..."

15

52

Za njih slučajnosti ne postoje: Ovaj znak svuda vidi skrivene poruke

15

46

Ekstremna opasnost u telefonu: Zombi aplikacije kradu novac i identitet

15

37

Šipovljani odali počast generalu Mladiću

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima