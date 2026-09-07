Za kulturu u Srpskoj izdvojeno 624.200 KM: Objavljeni rezultati devet javnih konkursa

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske objavilo je danas, 7.9.2026. godine, rezultate osam javnih konkursa raspisanih na osnovu Pravilnika o postupku izbora i načinu sufinansiranja programa i projekata u kulturi, te rezultate Javnog konkursa za sufinansiranje projekata kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina, raspisanog na osnovu Pravilnika o kriterijumima i postupku raspodjele sredstava za sufinansiranje projekata kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina Republike Srpske.

Ukupan iznos podrške koju Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske dodjeljuje za projekte i programe u kulturi po ovim konkursima iznosi 624.200,00 KM.

Za osam javnih konkursa, koji su za prijave bili otvoreni u periodu od 2. juna do 2. jula 2026. godine, procedura izbora projekata sprovedena je na osnovu novog Pravilnika o postupku izbora i načinu sufinansiranja programa i projekata u kulturi.

Kroz pažljivo osmišljene konkurse, Ministarstvo nastavlja kontinuiranu i sistemsku podršku umjetničkom stvaralaštvu iz svih oblasti umjetnosti, kao i ustanovama, udruženjima i svim akterima koji aktivno doprinose bogaćenju i očuvanju kulturnog života Republike Srpske.

Na osnovu stručnih ocjena imenovanih komisija, izdvojeno je ukupno 574.200,00 KM za sufinansiranje projekata u okviru osam konkursa, i to:

 Javnog konkursa za sufinansiranje projekata iz oblasti muzičke i muzičko-scenske djelatnosti;

 Javnog konkursa za sufinansiranje pozorišne umjetnosti;

 Javnog konkursa za sufinansiranje projekata iz oblasti vizuelne i multimedijalne umjetnosti;

 Javnog konkursa za sufinansiranje projekata promocije kulturnog nasljeđa;

 Javnog konkursa za sufinansiranje književnih manifestacija;

 Javnog konkursa za sufinansiranje projekata kulturno-umjetničkih društava i ansambala narodnih igara i pjesama;

 Javnog konkursa za sufinansiranje izdavačke djelatnosti;

 Javnog konkursa za sufinansiranje programa rada strukovnih reprezentativnih udruženja.

Primjena novog Pravilnika, koji je usvojen u aprilu 2026. godine, donijela je značajne kvalitativne iskorake u sprovođenju ovogodišnjih konkursa. Posebno pozitivno pokazala se mogućnost direktne prijave za fizička lica u određenim kategorijama, čime je pružena direktna podrška samostalnim umjetnicima, autorima i mladim stvaraocima.

Pored navedenih osam konkursa, Ministarstvo je i ove godine pružilo podršku projektima nacionalnih manjina kroz Javni konkurs za sufinansiranje projekata kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina, za šta je izdvojeno 50.000,00 KM.

Opšti cilj svih konkursa je dugoročno unapređenje kulturne scene, jačanje kapaciteta svih subjekata u kulturi, kao i podsticanje visokog kvaliteta i raznovrsnosti umjetničke produkcije.

Ministarstvo prosvjete i kulture će i u narednom periodu nastaviti da podstiče razvoj programa i projekata u kulturi u svim dijelovima Republike Srpske.

Rezultati navedenih konkursa dostupni su na internet stranici Ministarstva prosvjete i kulture, saopšteno je iz ministarstva.