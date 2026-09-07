Urušio se sprat zgrade u centru Rima, ljude izvlčili iz ruševina

Autor:ATV redakcija
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Četiri osobe spašene su nakon što se sprat u poslovnoj zgradi u centru Rima urušio, saopštile su danas nadležne službe.
Zbog nesreće, cijela zgrada, u ulici Kola di Rijenco, je zatvorena, prenosi agencija AdnKronos.
Direktorka vatrogasne službe Beatris Tanci rekla je da je do nesreće došlo kada se djelimično urušio plafon između prizemlja i prvog sprata, da su spašene četiri osobe, ali da specijalizovani timovi sa psima i timovi specijalizovani za pretraživanje ispod ruševina, još pretražuju teren.
Ona je rekla da su radovi na renoviranju Hotela dei Conzoli u toku u zgradi iznad trgovine, kao i da ne može da isključiti da je "nagomilani materijal" na gradilištu "preopteretio podove", prenosi Tanjug.
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