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Škrbić: General Mladić zaslužuje vječno sjećanje

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07.09.2026 16:15

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Сахрана генерала Ратка Младића
Foto: Tanjug/AP/AMIR HAMZAGIĆ

General-potpukovnik Petar Škrbić istakao je danas u oproštajnom govoru na sahrani generala Ratka Mladića da je nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske zaslužio vječno sjećanje na herojstvo od naroda u čiju je odbranu stao kada je bio ugrožen.

"Ako je išta zaslužio od narodnosti naroda, u koje je beskrajno vjerovao, onda je to vječno sjećanje na herojstvo, sa posebnim poštovanjem", istakao je Škrbić, generalov saborac.

On je podsjetio na riječi generala Mladića da narod zaslužuje odbranu onda kada mu je ugrožena gola egzistencija.

Škrbić je u oproštajnom govoru generalu Mladiću na Topčiderskom groblju u Beograd podsjetio da je general Mladić bio vrsni operativac i strateški mislilac.

"Bio je razapet i razvučen do beskraja između onoga što želi i onoga što može - u Božijoj promisli i blagodeti da ne želi i da ne učini nikome zlo grubom upotrebom sile kao odbrane i sredstva odvraćanja", rekao je Škrbić.

Сахрана генерала Ратка Младића

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Podsjetio je i na zatiranje poštovanja prema generalu Mladiću koje je, kako je naveo, počelo za vrijeme njegovog života ponižavanjem, ubijanjem i maltretiranjem.

"Počelo je prikazivanjem iznemoglog lica poštovanog lika radi izrugivanja, dovođenja do osjećaja sažaljenja individue, a u stvari do osramoćenja države koju je preminuli više puta upozoravao da će biti napadnuta od NATO pakta", rekao je Škrbić.

On je istakao da je danas general Ratko Mladić simbolično oživio. "Svako ima svoju zvijezdu koja neprekidno sija, govorio je Ratko. Onaj kome se život ugasi, zvijezda sija ako je to u životu zaslužio", istakao je Škrbić.

On je naveo da su Srbi žrtva procesa uništavanja, ali da njihova zvijezda još sija.

Дарко Младић

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Generala Mladića, na Topčiderskom groblju, ispraćaju na vječni počinak, uz najviše vojne počasti, porodica i veliki broj građana.

General Mladić preminuo je 27. avgusta u pritvorskoj bolnici u Hagu.

(SRNA)

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Petar Škrbić

Ratko Mladić

general Ratko Mladić

Sahrana Ratka Mladića

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