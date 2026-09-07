”Petak dan za metak” Prezentovane Skaj poruke na suđenju za ubistvo Slaviše Ćuluma

Prezentovanjem poruka iz Skaj aplikacije u Okružnom sudu u Banjaluci nastavljeno je suđenje Siniši Šakiću zvanom Kinez za teško ubistvo Slaviše Ćuluma u Dragočaju kod Banjaluke.

Prema tvrdnjama Republičkog tužilaštva na dan ubistva 15. maja 2020. godine u 14.05 časova zabilježena je komunikacija između Šakića i Mile Rosića, u kojoj optuženi piše: ”Brate kaži Aci da šalje pare. Ma ne brinem ja, bitno da je gotovo”.

”Petak dan za metak”

Isti dan u 13.26 časova Rosiću je, prema tvrdnjama tužilaštva, Milivoje Lovrenović zvani Čaruga napisao: ”Eto je l to problem. Vidi petak dan za metak. Ima li šta na vijestima”.

Lovrenović i Rosić su u odvojenom predmetu pod istragom tužilaštva zbog planiranja i organizovanja Ćulumovog ubistva. Osim njih među osumnjičenima su Jovan Jošilo, Dušan Lovrenović, Tomislav Petrović, Predrag Petković i Dario Jekić. Istraga se vodi na osnovu informacija iz Skaj aplikacije, ali do danas nije okončana.

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Poruke u sudnici čitao je policijski službenik MUP-a Republike Srpske Siniša Grumić, koji je radio na prikupljanju dokaza. Pojasnio je da su sporne komunikacije otkrivene tokom istrage o švercu kokaina u Belgiji, u koju su bili uključeni državljani BiH. Prve Skaj poruke im je dostavio Evropol, da bi naknadno putem međunarodne pravne pomoći sud u Francuskoj dostavio sadržaj za sve tražene korisnike.

”Ovi 'oće sad puškama da deru ga”

Među komunikacijama su i poruke koje je, kako tvrdi tužilaštvo, Šakić slao Rosiću 22. aprila 2020. godine: ”Brate vidi sa Peđo kada nas može pokupiti. Evo javio se nama. Završili smo teren, bili od kuće 50 metara. Vidjeli mu majku i očuha. Sreli se autom na glavnoj cesti. Nisu, vratili su se brzo, sigurno bili u kupovini. Mora vanjski prsten. Nema šanse, samo vanjski prsten”.

Dan prije ubistva 14. maja zabilježena je komunikacija između Jekića i Rosića: ”Ovi oće sad puškama da deru ga. Ko će biti brat u šumi. Neće više MRUD. MRUD je jedna jaka eksplozija i ne zna se gdje je zveknula. Pucnji se tačno locirati mogu”.

Prezentovane su poruke za koje tužilaštvo tvrdi da su 14. maja 2020. razmjenjivali Jovan Jošilo i njegova sestra: ”Čekam kuma da mi se javi, nema ga. Sinoć mi je u 10 pisao. Idemo to je to”. Zatim joj šalje prepisku između korisnika Skaja sa nadimcima ”Grizzly bear new”, za koga tužilaštvo tvrdi da je Šakić i korisnika ”Tiger", za koga tvrde da je Jošilo. U prepisci se između ostalog navodi: ”Večeras ga deremo”, dok drugi korisnik piše: ”Ja noćas nagulio ovamo”.

”Znaju da imam alibi”

Siniša Šakić je 28. jula 2020. godine uhapšen zbog sumnje u ubistvo Ćuluma. Tužilaštvo je od toga dana izdvojilo poruke koje su razmjeljivali Jekić i Rosić: ”De bolan, kada, kako? Za šta brate? DNK? Jesu ga pokupili brate? A j... ti život. A šta je sa Čarugom? Ne mogu da vjerujem”.

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O hapšenju i pronalasku DNK se pričalo u više komunikacija. U porukama, koje su po tvrdnji tužilaštva razmjenjivali Jošilo i njegova sestra se, između ostalog navodi: ”Odo oružje skloniti”, ”Treba spaliti kumov telefon”, ”Znaju da ja imam alibi. Mene mogu dizati samo ako kum priča, a od toga nema ništa, kao ni od DNK”.

Izdvojena je i komunikacija između Jekića i Dušana Lovrenovića od 29. jula 2020. u kojoj se navodi: ”Javnost forsira kako je lažan alibi u Hrvatskoj. Sada bilo na vijestima”. Rosić i Jekić isti dan u komunikaciji ponovo pominju ”da imaju DNK” i da se ”Kina brani ćutnjom”.

Pročitane su i poruke od 1. avgusta 2020. koje je navodno Jošilo slao izvjesnoj Vesni u kojima se, između ostalog, navodi ”Guglaj S. Šakić Banjaluka. To mi je kum. Trebam prof pomoć”. U porukama se pominju i izvjesni Meho iz Siska i Repac. Izdvojena je i komunikacija između Jošila i Lovrenovića u kojoj se navodi: ”Sutra ide na sastanak sa svjedocima iz Siska”.

Odbrana uputila desetine prigovora

Šakićev branilac Željko Šurlan iznio je na desetine prigovora i tvrdi da Šakić nije koristio Skaj aplikaciju i da za to ne postoji ni jedan dokaz. Tvrdi da je iz dokaza nejasno ko su korisnici koji šalju poruke i da to uopšte ne postoji u dokaznom materijalu, već samo kodovi korisnika.

”Prigovaramo zakonitosti, vjerodostojnosti i relevantnosti. Nema dokaza da je Šakić koristio Skaj, to je mišljenje policijskih službenika”, rekao je Šurlan.

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On tvrdi da diskovi, na kojima je tužilaštvo prezentovalo Skaj komunikaciju, nisu originalni materijal koji je dostavljen iz Francuske. Tvrdi da su u ”Excel” tabelama, u kojima su poruke prezentovane, naknadno ubacivani određeni sadržaji, te da se ne slaže materijal koji dostavljen 2022. godine, sa onim koji je dostavljen 2024. godine.

Dupli diskovi i tehnički problemi

Ovo je prvi put da su u Okružnom sudu u Banjaluci izvođeni dokazi iz Skaj aplikacije, što nije moglo proći bez tehničkih problema. Sve je počelo od toga da braniocima nisu radili monitori, pa im je rečeno da promijene pozicije u sudnici. Potom se ispostavilo da tužiteljka u sudnici nema diskove sa materijalom. Tražila je da koristi diskove koje je ranije dostavila sudu. Kada su diskovi ubačeni u računar, sadržaj nije mogao biti reprodukovan zbog problema sa nemogućnošću otpakivanja ”WinRar” fajla. Napravljena je pauza, pa su iz tužilaštva doneseni drugi diskovi. To je izazvalo prigovore odbrane, a čak je i predsjednik sudskog vijeća Branimir Jukić konstatovao da su sudski diskovi sada neupotrebljivi, jer dokazi sa njih nisu ni izvođeni.

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Dok je materijal prezentovan, odbrana je uočila da ”Excel” tabela koja se prezentuje nema isti broj kolona, kao tabele koje su dostavljene odbrani. Disk je zamijenjen i došlo je do poklapanja. Tehnički problemi su nastali i kada je Grumić pustio prvu glasovnu poruku, jer u sudnici nije bilo zvuka. Zatražena je pomoć IKT službenika i nakon što je i to otklonjeno, poruke su se jedva mogle čuti i bile su veoma nerazgovjetne.

Naredno ročište zakazano je za 24. septembar. Prema najavama, tužilaštvo će tada izvesti dokaze o tome kako su identifikovali korisnike Skaj aplikacije.

Ubistvo iz zasjede

Podsjetimo, Ćulum je izreštan hicima iz automatske puške 15. maja 2000. godine u Dragočaju kod Banjaluke. Optužnica protiv Šakića podignuta je u martu 2021. godine. Prvostepa presuda izrečena je 20. septembra 2023. godine i Šakić je oslobođen optužbe. Međutim, presudu je 28. novembra 2025. godine ukinuo Vrhovni sud Republike Srpske. Postupak je vraćen na novo suđenje koje je počelo 17. februara 2026. godine.

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Prema optužnici Šakić je zajedno i u dogovoru sa nepoznatom osobom nabavio motocikl, koji je korišten za ”izviđanje" terena, te automatsko oružje i municiju kojim će izvršiti zločin. Na putu u Dragočaju pored lokalnog puta prilagodili su dvije lokacije na kojima su polomili grane i maskirali motocikl. Ćuluma su čekali u zasjedi i kada je naišao putem prema njegovom ”golfu 6” ispalili su 22 hica iz dva automatska oružja. Više puta je pogođen i na mjestu je ostao mrtav.

Ubice su motociklom pobjegle s mjesta zločina, koji tokom istrage nije pronađen, kao ni oružje kojim je Ćulum ubijen.