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Kovačević: Sarajevo još jednom pokazalo da je glavni uzrok nestabilnosti u regionu

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07.09.2026 17:34

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Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине Радован Ковачевић
Foto: ATV/Branko Jović

Spoljna politika BiH je nadležnost Predsjedništva BiH i bez saglasnosti srpskog člana Predsjedništva BiH nije moguća nijedna odluka, istakao je srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević.

Komentarišući izjavu ministra inostranih poslova u Savjetu ministara da BiH, kako kaže, svodi odnos sa Srbijom na minimum, Kovačević je poručio da Konaković može eventualno prekinuti odnose Federacije BiH sa Srbijom, dok će odnosi Republike Srpske i Republike Srbije ostati na najvišem mogućem nivou, u skladu sa Dejtonskim sporazumom i Sporazumom o specijalnim i paralelnim odnosima.

On je podsjetio da je ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ imenovan iz kvote Republike Srpske i ostaje kao i do sad potpuno posvećen međusobnoj saradnji.

"Sarajevo je ovim frustriranim i dječijim pokušajem eskalacije krize samo još jednom pokazalo da je glavni uzrok nestabilnosti u našem regionu", napisao je Kovačević na društvenoj mreži Iks.

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Radovan Kovačević

Sarajevo

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