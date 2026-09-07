Kovačević: Sarajevo još jednom pokazalo da je glavni uzrok nestabilnosti u regionu

Autor:ATV redakcija
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Spoljna politika BiH je nadležnost Predsjedništva BiH i bez saglasnosti srpskog člana Predsjedništva BiH nije moguća nijedna odluka, istakao je srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević.
Komentarišući izjavu ministra inostranih poslova u Savjetu ministara da BiH, kako kaže, svodi odnos sa Srbijom na minimum, Kovačević je poručio da Konaković može eventualno prekinuti odnose Federacije BiH sa Srbijom, dok će odnosi Republike Srpske i Republike Srbije ostati na najvišem mogućem nivou, u skladu sa Dejtonskim sporazumom i Sporazumom o specijalnim i paralelnim odnosima.
On je podsjetio da je ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ imenovan iz kvote Republike Srpske i ostaje kao i do sad potpuno posvećen međusobnoj saradnji.
Spoljna politika BiH je nadležnost Predsjedništva BiH i bez saglasnosti srpskog člana Predsjedništva BiH nije moguća nijedna odluka.— Radovan Kovačević (@KovacevicRaso) September 7, 2026
Konaković može eventualno prekinuti odnose Federacije BiH sa Srbijom, dok će odnosi Republike Srpske i Republike Srbije ostati na najvišem mogućem…
"Sarajevo je ovim frustriranim i dječijim pokušajem eskalacije krize samo još jednom pokazalo da je glavni uzrok nestabilnosti u našem regionu", napisao je Kovačević na društvenoj mreži Iks.
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