Dejan zabilježio neobičan prizor u Haniotiju: Evo šta je ugledao na dnu mora

Autor:ATV redakcija
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U Haniotiju, popularnoj turističkoj destinaciji među Srbima, Dejan Veljković zabilježio je svojim telefonom zanimljiv susret na dnu mora.
U Fejsbuk grupi Grčka Info Dejan je poslao snimak sa mjesta na kojem se često mogu vidjeti hobotnice, ali ovog puta prizor je bio potpuno drugačiji.
Na poznatoj lokaciji, umjesto uobičajenih oktopoda, pojavila se murina. Predator je očigledno već bio u potrazi za hranom, a moguće je da je upravo hobotnica bila njen plijen. Velika murina mirno je ostala među stijenama, dok je pažljivo pratila svaki pokret u svojoj blizini.
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Dejan se, čim je ugledao životinju, držao na bezbjednoj udaljenosti i nije pokušavao da joj priđe. Murina nije pokazivala agresiju, već je samo nepomično posmatrala situaciju, kao da je jasno stavila do znanja da je taj dio podvodnog sveta trenutno njen.
Susret je tako prošao bez incidenta, a Dejan je uspio da snimi zanimljiv prizor - mjesto poznato po hobotnicama ovog puta zauzela je njihova potencijalna grabljivica.
Snimak susreta možete pogledati ovdje.
(Telegraf)
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