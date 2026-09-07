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Vječni spomen generalu: Kako su saborci i vojnici govorili o Ratku Mladiću

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07.09.2026 19:22

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Генерал Војске Републике Српске Ратко Младић
Foto: ATV

Pogrebna povorka sa kovčegom generala Ratka Mladića uputila se iz Crkve Svetog Luke u Beogradu ka Topčiderskom groblju.

Neki od građana u povorci nosili su srpske trobojke, zastave Republike Srpske i transparente na kojima je pisalo „Junak nacije”.

Iza razvijene velike srpske trobojke kretala se kolona vozila i nepregledni niz ljudi na njegovom posljednjem putovanju, a među njima su bili i saborci generala Mladića.

Ostaće zabilježeno da ga je boračka populacija doživljavala kao simbol sabornosti i vojničke discipline. Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Radan Ostojić naglašava upravo taj duhovno-vojni aspekt njegovog vođstva:

"Vodio nas je putem vaskrsnuća i stradanja. Ono što je najvažnije, vodio nas je i učio putu jedinstva, međusobnog uvažavanja, poštovanja i sloge da svi napokon moramo biti u istoj uniformi, sa istom kapom i istim znakom."

Na značaj zajedničkog okupljanja i odavanja počasti po tradiciji i običajima ukazuje i predsjednik Predsjedništva ove organizacije Milovan Gagić, koji ističe duboku vezu naroda i njegovog komandanta:

"Mi, njegovi vojnici, svi građani Republike Srpske i Srbije i svi Srbi, okupili smo se danas da odamo pomen i da kao pravi hrišćani zapalimo svijeće, kako bi naš komandant završio tamo gdje su završili svi ratnici koji su kroz vijekove branili svoj narod."

Za one koji su sa njim dijelili komandne odgovornosti, Mladić je prije svega bio profesionalac visokog ranga. General-potpukovnik Vojske Republike Srpske u penziji Boško Kelečević podsjeća na njegove starješinske kvalitete:

"Mladića poznajem dugo i mogu reći da je bio vrhunski starješina, vrhunski stručnjak i, prije svega, jako dobar čovjek."

Posebnu emotivnu vezu sa generalom imali su pripadnici elitnih jedinica koji su stajali u svečanom ešalonu.

Darko Ćulibrk iz Udruženja gardista 1. gardijske motorizovane brigade VRS objašnjava koliko je njihova formacija bila vezana za njegovu ličnost:

"Mi smo Mladićevi vojnici, njegovi puleni i njegova djeca. Odajemo mu počast svečanim ešalonom kroz koji prolaze razna udruženja, jer smo mi jedinica u kojoj je on bio glavna figura."

Poštovanje su došli da izraze i borci iz svih srpskih krajeva. Ivan, pripadnik Herojske 37. motorizovane brigade iz Raške, sažeo je ulogu generala u jednoj rečenici:

"Jednostavno rečeno heroj, heroj broj 1. Da nije bilo njega, ne bi bilo ni Republike Srpske."

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Ratko Mladić

Ratko Mladić sahrana

general Ratko Mladić

Vojska Republike Srpske

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