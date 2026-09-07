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Četvoro uhapšeno zbog ubistva bebe na jezeru

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07.09.2026 20:03

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beba
Foto: Pixabay

Dva muškarca i dvije žene uhapšeni su pod sumnjom da su umješani u jezivo ubistvo tromjesečne bebe.

Beba, koja je sa porodicom kampovala u mjestu Grejt Vurli, doživjela je srčani zastoj na zemljištu nedaleko od ulice Strawberry Lane u Stafordširu, oko 8.45 časova u subotu. Hitna pomoć je ubrzo stigla na lice mjesta, ali je za nesrećno dijete bilo prekasno ljekari su mogli samo da konstatuju smrt.

Policija je saopštila da su u okviru opsežne istrage uhapšeni muškarac (42) i žena (30) iz južnog Stafordšira, žena (20) iz Vulverhemptona i mladić (18) iz Volsala. Svo četvoro su nakon hapšenja pušteni uz uslovnu kauciju.

Dronovi snimaju mjesto tragedije: Sve je blokirano!

Policija je tokom vikenda potpuno ogradila područje oko jezera za pecanje u okviru lokalnog rezervata prirode Wyrley and Essington Branch Canal, a brojne policijske ekipe i dalje češljaju teren.

Snimci napravljeni dronom prikazuju najmanje četiri šatora i stolice za kampovanje postavljene jedna pored druge u blizini platformi za pecanje.

Detektiv inspektor Džoš Li iz tima za zaštitu djece poručio je da policija radi danonoćno kako bi utvrdila tačne okolnosti ove nezapamćene tragedije.

On je naglasio da su sve četiri osobe uhapšene pod sumnjom za ubistvo, ali da je istraga u veoma ranoj fazi i da policija „drži sve mogućnosti otvorenim“.

Lokalni odbornik Robert Dankan izjavio je za medije da je ova vijest duboko potresla čitavu zajednicu i pozvao građane da ne šire nepotvrđene informacije i spekulacije, prenosi Dejli mejl.

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Tagovi :

hapšenje

Ubistvo

Detalji ubistva

umrla beba

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