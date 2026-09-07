Ne birajte paprike nasumično: Evo koje su najbolje za ajvar, sataraš i punjene paprike

Septembar i oktobar su idealni za pripremu zimnice, ali izbor paprike treba prilagoditi jelu koje pripremate. Pravi izbor sorte može značajno uticati na ukus, teksturu i samu pripremu jela.

Najbolje paprike za punjenje

Za punjene paprike najbolje su srednje velike i mesnate babure, jer imaju dovoljno prostora za fil i tokom kuvanja zadržavaju oblik. Zelene babure imaju svežiji i nešto intenzivniji ukus, dok su crvene, žute i narandžaste slađe jer su duže sazrijevale.

Koje paprike su najbolje za ajvar?

Za pripremu ajvara najčešće se preporučuju crvena rok paprika, odnosno šilja, kao i sorte Amfora i Kruvska kapija. Ove paprike nakon pečenja daju dosta mesa, a nemaju previše vode, što je važno za gustinu i bogatu teksturu ajvara.

Paprika za ukusan sataraš

Za sataraš su pogodnije paprike koje imaju dovoljno mesa, ali i više soka, jer se tokom kuvanja kombinuju sa paradajzom i lukom. Mogu se koristiti i babura i šilja, dok crvene paprike daju veću slatkoću, a zelene svežiji i intenzivniji ukus.

Važno je da plodovi budu kvalitetni

Bez obzira na to za koje jelo birate paprike, najvažnije je da budu sveže, čvrste, zrele i zdrave. Dobar izbor paprike osnova je ukusne zimnice, pa se pri kupovini ne treba voditi samo izgledom, već i mesnatošću i količinom soka.